Este miércoles, los Charros de Jalisco realizaron su primer entrenamiento de cara a su debut en la Serie del Caribe , incluyendo a varios de los refuerzos que fueron escogidos para competir en este importante evento en el que buscarán una inédita corona en la historia de la franquicia albiazul.

Leo Heras, Willie Calhoun y Luis Márquez fueron la novedad en esta práctica para México rojo. Conforme pasen los días, el resto de los refuerzos estarán incorporándose a la novena para prepararse de lleno para el inicio del clásico caribeño en su edición 68ª que arrancará este domingo 1 de febrero.

Heras, quien se convirtió en el MVP de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de ser líder de homeruns con 14 y conectar su triple número 41 de por vida en la LMP, imponiendo una nueva marca en el circuito, habló sobre esta nueva oportunidad de disputar la Serie del Caribe .

“Bendecido de esta oportunidad, un placer y un honor de poder representar al país. Desde que llegué, está muy claro que el objetivo es ganar y seguir dejando marcas importantes para nuestro país en un evento tan importante como lo es la Serie del Caribe.”

“Ya me ha tocado jugar aquí, y como charro también me tocó jugar cuando recién nos mudamos de Guasave. Ahorita, Jalisco viene de un bicampeonato y sí puedo entender que la vibra está un poquito más alta. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo y tratar de ayudar lo más que se pueda para obtener el campeonato”, manifestó Heras.

Los Charros de Jalisco, que estarán representando a México rojo, se estrenarán en la Serie del Caribe 2026 contra Leones del Escogido de República Dominicana, la misma novena que les arrebató el título en la edición pasada. El duelo comenzará en punto de las 19:30 horas en el Estadio Panamericano , después de la ceremonia de inauguración.

SV