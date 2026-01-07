Charros de Jalisco a Hermosillo; el antecedente como respaldo

Los Charros de Jalisco viajaron a Hermosillo con la misión de cerrar la serie este jueves ante los Naranjeros y avanzar a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. El triunfo conseguido el martes en el Estadio Panamericano colocó la confrontación 3-2 a favor del conjunto jalisciense, situación que obliga ahora a definir la eliminatoria en el Estadio Fernando Valenzuela.

La ventaja mínima conseguida en casa representa un escenario conocido para la organización de Zapopan . Desde su regreso a la LMP en 2014, Charros ha enfrentado en diversas ocasiones la necesidad de cerrar series como visitante, con resultados mayormente favorables. Los antecedentes más claros se remontan a la postemporada 2017-18, cuando Jalisco llegó a Culiacán con ventaja de 3-2 ante Tomateros. Aunque la serie se extendió a siete juegos, los Charros lograron imponerse 4-3 en una de las plazas más complicadas del circuito.

Un año después, en la campaña 2018-19, el panorama fue similar. Nuevamente con ventaja de 3-2 y en territorio sinaloense, Charros resolvió la serie en seis encuentros al imponerse 4-2. El antecedente más reciente se presentó en la temporada 2024-25, durante la Serie Final ante Tomateros, cuando Jalisco volvió a cerrar como visitante al ganar el sexto juego y asegurar el campeonato con el mismo marcador global.

Estos resultados reflejan una tendencia positiva para Charros en escenarios de definición fuera de casa, particularmente cuando llegan con ventaja en la serie. Bajo la dirección de Benjamín Gil, el equipo ha mostrado mayor consistencia en juegos de eliminación, una situación que también se vio reflejada durante la temporada de verano 2025 en la LMB, donde rompieron rachas negativas en compromisos decisivos como visitantes.

El reto, sin embargo, no es menor. El Estadio Fernando Valenzuela suele ser un bastión para los Naranjeros , la franquicia más ganadora en la historia del circuito, especialmente en instancias de postemporada. Forzar un Juego 7 incrementaría la presión para Jalisco, donde el factor local suele inclinar la balanza.

Con Julián Ornelas como uno de los bates más productivos y un bullpen que ha respondido en momentos clave, Charros buscará cerrar la serie en Hermosillo y evitar un duelo definitivo, con el objetivo claro de mantener viva su aspiración al título.

Historial de series con ventaja 3-2 (cerrando de visita)

Temporada 2024-25 final vs Tomateros

Jalisco fue a Culiacán con ventaja de 3-2 y se coronó campeón con serie 4-2

Temporada 2017-18 primer playoff vs Tomateros

Jalisco se fue a Culiacán con ventaja de 3-2 y ganó la serie 4-3

Temporada 2018-19 primer playoff vs Tomateros

Jalisco fue a Culiacán con ventaja 3-2 y ganó la serie 4-2

