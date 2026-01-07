Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham sobre Chelsea

Raúl Jiménez anotó su primer gol del 2026 en el triunfo 2-1 del Fulham en casa frente al Chelsea. El delantero mexicano abrió el marcador con un disparo de cabeza al minuto 56 para su quinto gol de la temporada en la Premier League , festejando de forma peculiar con un salto y dejándose caer en el césped.

Con esto, el “Lobo de Tepeji” ratificó el buen momento que vive en las últimas semanas, en las que ha contribuido para la causa de su equipo en cuatro de los últimos cinco compromisos.

Jiménez dio una asistencia frente al Liverpool la semana pasada (suma tres en la presente campaña) y marcó los goles con los que el Fulham derrotó al West Ham y Nottingham Forest, mientras que en el mismo lapso, los “Pueblerinos” han conseguido 11 de los 15 puntos posibles en la liga inglesa, son novenos en el campeonato y están a dos unidades de puestos europeos.

El artillero acumula, en total, 64 anotaciones en la Premier League , superó a Alexis Sánchez y ya es el séptimo futbolista latinoamericano con más tantos en la historia del torneo, el próximo en la lista es el uruguayo, Luis Suárez, con 69.

El siguiente compromiso del Fulham es este sábado contra el Middlesbrough, en la tercera ronda de la FA Cup.

SV