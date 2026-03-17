Hoy comienza la jornada en la que equipos de la Liga MX se juegan la última oportunidad para permanecer en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y pasar a Cuartos de Final.

Este 17 de marzo de juegan dos partidos de los Octavos de Final de Vuelta. Te diremos los horarios, así como las plataformas y canales que transmitirán EN VIVO los juegos. ¡No te pierdas el desenlace!

Las condiciones para la Liga MX en la Concachampions

Cinco clubes mexicanos están a la caza de su boleto para avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional. Por desgracia, no todos ellos podrán formar parte de los Cuartos de Final.

Cruz Azul recibirá a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc para definir al primer club clasificado a la siguiente fase del certamen. El cuadro celeste ganó la ida 3-2, por lo que luce como el principal favorito para avanzar al siguiente escenario .

Para el miércoles hay mayor acción tricolor en la Concachampions 2026. América recibe en casa al Union de Philadelphia con la ventaja de 1-0, luego de vencer al cuadro de la MLS en su casa y así inclinar un poco la balanza a su favor.

Toluca quiere darle la vuelta al San Diego FC. Los Diablos Rojos abren las puertas del infierno para enfrentar al equipo estadounidense, con el objetivo de revertir el 3-2 que se registró en el Snapdragon y avanzar a la siguiente ronda.

Por último, los Tigres cierran el telón de la participación mexicana el jueves en el Estadio Universitario. El cuadro felino tiene la complicada tarea de remontar un 3-0 que les propinó el FC Cincinnati en la Ida.

¿Dónde ver EN VIVO los juegos de la Concachampions de este 17 de marzo?

Alajuelense vs Los Angeles FC

Hora: 19:00

Sede: Estadio Alejandro Morera Soto

Transmisión: FOX One y FOX

Cruz Azul vs Monterrey

Hora: 21:00

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Con información de SUN.

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