Hoy comienza la jornada en la que equipos de la Liga MX se juegan la última oportunidad para permanecer en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y pasar a Cuartos de Final.Este 17 de marzo de juegan dos partidos de los Octavos de Final de Vuelta. Te diremos los horarios, así como las plataformas y canales que transmitirán EN VIVO los juegos. ¡No te pierdas el desenlace!Cinco clubes mexicanos están a la caza de su boleto para avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional. Por desgracia, no todos ellos podrán formar parte de los Cuartos de Final.Cruz Azul recibirá a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc para definir al primer club clasificado a la siguiente fase del certamen. El cuadro celeste ganó la ida 3-2, por lo que luce como el principal favorito para avanzar al siguiente escenario.Para el miércoles hay mayor acción tricolor en la Concachampions 2026. América recibe en casa al Union de Philadelphia con la ventaja de 1-0, luego de vencer al cuadro de la MLS en su casa y así inclinar un poco la balanza a su favor.Toluca quiere darle la vuelta al San Diego FC. Los Diablos Rojos abren las puertas del infierno para enfrentar al equipo estadounidense, con el objetivo de revertir el 3-2 que se registró en el Snapdragon y avanzar a la siguiente ronda.Por último, los Tigres cierran el telón de la participación mexicana el jueves en el Estadio Universitario. El cuadro felino tiene la complicada tarea de remontar un 3-0 que les propinó el FC Cincinnati en la Ida.*Horarios del centro de México **Sujeto a cambios de transmisiónCon información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF