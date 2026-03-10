Clásico Mundial de Beisbol: Resultados del 9 de marzo

La cuarta jornada del Clásico Mundial de Beisbol dejó a los primeros clasificados a la ronda de eliminación directa y apretó la lucha por los cupos disponibles.

La selección de México sufrió un revés ante Estados Unidos por marcador de 5-3, lo que aseguró un lugar para los estadounidenses en los cuartos de final y dejó a México obligado a vencer a Italia el miércoles, la última fecha de la primera fase, y a la espera de lo que pase en el juego de hoy entre Estados Unidos e Italia.

Ante la posibilidad de un empate de ganados y perdidos entre dos o más equipos, es importante recordar que el primer criterio de desempate es el resultado de enfrentamientos directos, y el segundo es el menor número de carreras recibidas entre los outs conseguidos en los juegos entre los equipos involucrados.

Fernando Tatis Jr. lanza su bate tras conectar un grand slam durante la segunda entrada de un juego del Clásico Mundial de Beisbol contra Israel. AP/R. Blackwell)

Tatis impulsa a Dominicana

Fernando Tatis Jr. no quiso quedarse atrás en la maquinaria ofensiva de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol.

El “Niño” conectó un grand slam e impulsó seis carreras, y los dominicanos aseguraron un lugar en los cuartos de final al apabullar 10-1 a Israel.

El batazo de Tatis fue inédito para la República Dominicana en la historia del Clásico Mundial que está escenificando su sexta edición. Nunca antes habían bateado un grand slam en el torneo que lograron conquistar en 2013.

Tatis también aportó un sencillo de dos carreras en la séptima.

Las seis carreras impulsadas de Tatis igualaron a Adrián González en 2009 como la segunda mayor cifra en un juego del Clásico, a una del récord de Ken Griffey Jr. en 2006.

Los dominicanos suman ocho jonrones en este Clásico.

Colombia y Panamá terminaron el torneo con marca de 1-3. EFE/T. Llorca

Colombia se despide con victoria

Colombia se despidió con victoria del Clásico Mundial de Beisbol al vencer a Panamá 4-3.

Ante la eliminación de ambos, Panamá esperaba los resultados de los siguientes dos partidos de Canadá para conocer si clasifican directamente a la próxima edición del Clásico, mientras que Colombia tendrá que jugar en un clasificatorio para competir en ese mismo torneo.

El enfrentamiento en las primeras cuatro entradas fue dominado por los lanzadores abridores Paolo Espino, de Panamá, y Adrián Almedia, por Colombia.

En la parte alta de la sexta, finalmente llegó la primera anotación del encuentro por parte de Colombia.

En la octava entrada, los panameños agregaron dos anotaciones y se acercaron 4-3.

Corea se unió a Japón como los clasificados por el Grupo C. EFE/F. Robichon

Corea del Sur sigue con vida

Corea del Sur avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol tras derrotar 7-2 a Australia en el Tokyo Dome.

Los surcoreanos se unieron la Selección de Japón y a su estrella Shohei Ohtani, que ya habían asegurado su clasificación desde el Grupo C.

Corea del Sur, Australia y China Taipéi terminaron la fase de grupos con marca de 2-2.

Corea del Sur avanzó mediante un complicado sistema de desempate que se redujo a que necesitaba vencer a Australia por cinco carreras o más.

Con este resultado, Corea del Sur mantiene vivas sus aspiraciones de pelear por el título y se prepara ahora para enfrentar un desafío aún mayor en la siguiente ronda del torneo.

Tras blanquear a Nicaragua, Venezuela se jugará el invicto y el primer lugar del Grupo D ante República Dominicana. EFE/C. Herrera

Venezuela sigue invicta

Venezuela amplió su racha victoriosa en la VI edición del Clásico Mundial de Beisbol al vencer por 4-0 a Nicaragua en su tercera presentación en el torneo, en un partido del Grupo D jugado en Miami, lo que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final.

La novena venezolana deja su récord en 3-0 en la fase de grupos, lo mismo que República Dominicana, a la que se enfrentará el día de mañana.

En el duelo de ayer, que tuvo como escenario el estadio IoanDepot Park, selló una actuación sobresaliente por parte del venezolano Ronald Acuña Jr., quien dejó registros de 3-3 con un cuadrangular, 2 carreras anotadas y 2 impulsadas.

Su compañero Wilyer Abreu también se destacó al conectar un elevado de sacrificio que trajo la cuarta carrera de la selección ganadora.

