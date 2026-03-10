El martes 10 de marzo de 2026 trae consigo una lista interesante de partidos para los aficionados al futbol internacional. La actividad será protagonizada por los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde los equipos buscarán su lugar en la siguiente ronda. Además, en este lado del mundo también se disputarán encuentros importantes de la Concacaf Champions Cup, mientras que Sudamérica completa la agenda del día.

Para que no te pierdas un solo duelo, te compartimos el calendario de partidos de este martes, organizado por torneo y con los horarios y canales de transmisión para seguir cada encuentro EN VIVO por televisión o plataformas de streaming.

Partidos HOY martes 10 de marzo de 2026 - Champions League EN VIVO

Galatasaray vs Liverpool | 11:45 | HBO MAX, TNT |

Atlético de Madrid vs Tottenham | 14:00 | HBO MAX, TNT |

Newcastle vs FC Barcelona | 14:00 | HBO MAX |

Atalanta vs FC Bayern | 14:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY martes 10 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Philadelphia Union vs América | 17:00 | FOX One, FOX |

Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Los Angeles FC vs Alajuelense | 21:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY martes 10 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs América| 19:07 | Amazon Prime Video, FOX One, FOX |

Partidos HOY martes 10 de marzo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Botafogo vs Barcelona SC | 18:30 | Pluto TV, Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

