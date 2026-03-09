Estoy muy orgulloso de cómo el equipo no se rindió: Benjamín Gil

México se quedó muy cerca de dar una voltereta ante Estados Unidos, pero la ofensiva no pudo incendiarse en las últimas entradas. Además, unos lanzamientos endebles de Jesús Cruz, fueron determinantes para que la novena azteca cayera ante un equipo estadounidense que no pudo hacer más daño en la recta final del encuentro.

Por ello, Benjamín Gil reconoció a sus jugadores, mismos que lucharon hasta el final con el objetivo de conseguir la victoria . Y, aunque Cruz terminó exhibido, respaldó a su lanzador, asegurando que ha sido de los mejores relevistas en el país durante varios años. Si bien la derrota puede resultar costosa, el mánager desea reencontrarse con Estados Unidos en las rondas finales.

“Es admirable que el equipo no se rindió. Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene. Estoy muy orgulloso de cómo el equipo se entregó y no se rindió. Lo que nos interesa a nosotros es ganar cuatro juegos consecutivos. El abridor contra Italia será Javier Assad".

“Cruz ha sido de los mejores relevistas en México por varios años. Se equivocó en un pitcheo. La idea es que Cruz nos diera más de una entrada. Tenemos limitaciones para los pitchers por sus organizaciones. Blanqueamos a Estados Unidos por siete innings, estoy orgulloso por cómo pelearon. Espero jugar contra Estados Unidos otra vez, deseo enfrentarlos otra vez en Miami”, manifestó el manejador.

Respecto a las dudosas decisiones que presentaron los umpires durante el juego, Gil no los responsabilizó por la derrota del equipo tricolor. Sin embargo, sí señaló que no tenía por qué dejarse cuando estaban equivocándose.

“Sinceramente, tendría que volver a ver el juego, pero no se perdió por un umpire. A lo mejor, hubo mucho más picheos de los que yo creía que se equivocó. El de Randy fue importante para mi gusto, porque era abrir la entrada con base en vez de ponche. Estuvo bien o estuvo mal, obviamente me molesté, y más me molesté porque él no aceptó. Yo salí tranquilamente a hacerle un comentario, y él se molestó, entonces pues no me voy a dejar”, sentenció Gil.

SV