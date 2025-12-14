Celebran la fundación de Zapopan con color y deporte

Las primeras luces del domingo encontraron a Zapopan despierto y en movimiento . El eco de las trompetas de aire comprimido rompió el silencio a las 06:30 horas y, con ello, cuatro mil corredoras y corredores comenzaron a escribir el último capítulo del Serial Corramos Zapopan 2025 . No fue una carrera más: fue una celebración viva por la Fundación de la Ex Villa Maicera , una fiesta atlética que convirtió las principales calles del municipio en un río humano de esfuerzo, orgullo y pertenencia.

La ruta de 10 kilómetros, trazada por el corazón de la Ciudad de las Niñas y los Niños, ofreció postales únicas: familias alentando desde las banquetas, corredores compartiendo el paso y una meta simbólica instalada frente al Palacio de Gobierno, punto de encuentro entre la historia y el presente de Zapopan. La participación de funcionarios municipales, mezclados entre atletas recreativos y competitivos, reforzó el carácter incluyente de la jornada.

En lo deportivo, Vanessa Citlali Pérez Vázquez cerró el año de manera inmejorable. Desde antes del kilómetro cuatro tomó la punta y nadie logró seguirle el ritmo. Con un tiempo de 39:04, no solo ganó la Carrera por la Fundación, sino que se consagró como Campeona de Campeones del serial femenil. “ Es una carrera retadora, con subidas y bajadas, pero rutas muy padres ”, resumió la ganadora, reflejando el sentir de muchos.

En la rama varonil, Aarón Sánchez Paredes apretó el paso después de la mitad del recorrido y cruzó la meta en 35:57, resistiendo el cierre de Abraham Zapién Silva . Fue un duelo intenso, digno del cierre de temporada.

La directora general de Comude Zapopan, Alejandra Galindo Hernández , destacó el significado del evento al enmarcarlo en el 484 aniversario de la fundación del municipio y adelantó que el 2026 traerá nuevas sorpresas, incluido el Medio Maratón de Zapopan en un año marcado por el ambiente mundialista.

El serial bajó el telón con cifras que hablan de comunidad y constancia: 125 kilómetros acumulados y 37 mil participantes a lo largo del año. Además, hubo espacio para el reconocimiento emotivo, como el homenaje a Pedro Alatorre “Kalimán” , quien cumplió su carrera número 530 de 10 kilómetros.

Ganadores “Carrera por la Fundación”

Rama Femenil

Nombre Tiempo Vanessa Citlali Pérez Vázquez 00:39:04 Cynthia Elena Martínez Guzmán 00:40:36 Alejandra Arevalo Casillas 00:42:12

Rama Varonil

Nombre Tiempo Aarón Sánchez Paredes 00:35:37 Abraham Zapién Silva 00:36:15 Marco Antonio Guerrero Huidor 00:36:26

