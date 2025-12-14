Domingo, 14 de Diciembre 2025

Orbelín Pineda lidera al AEK Atenas con gol

Orbelín Pineda disputó los 90 minutos y firmó una actuación completa que confirmó su gran momento

Por: Javier Robles

Desde el arranque del encuentro, el AEK mostró superioridad en posesión y ritmo. ESPECIAL / X / @AEK.FC.OFFICIAL

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda volvió a ser determinante en el futbol europeo al marcar el primer gol en el contundente triunfo del AEK Atenas como visitante frente al Panetolikos, duelo correspondiente a la Superliga de Grecia.

El ex de Chivas disputó los 90 minutos y firmó una actuación completa que confirmó su gran momento, siendo pieza clave en una victoria que extendió a 8 la racha de triunfos consecutivos del conjunto ateniense en todas las competencias.

Desde el arranque del encuentro, el AEK mostró superioridad en posesión y ritmo, con Pineda como uno de los principales ejes en el mediocampo. Su movilidad, lectura de juego y capacidad para llegar al área rival marcaron diferencia ante un Panetolikos que se vio rebasado en varios tramos del partido.

El gol del mexicano llegó al minuto 26, cuando Robert Ljubičić peinó un balón dentro del área y Orbelín apareció con oportunismo para empujar el esférico a corta distancia, venciendo al guardameta Lucas Chaves. La anotación no solo abrió el marcador, sino que terminó por encaminar el dominio total del AEK durante el resto del compromiso.

João Mario amplió la ventaja antes del descanso, mientras que en la segunda mitad Ljubičić firmó el tercer tanto. Rota y Chrysopoulos aprovecharon desatenciones defensivas del rival para cerrar la goleada 5-0, reflejo del buen momento colectivo que vive el club.

Con este gol, Pineda suma cuatro anotaciones en la Superliga griega, además de dos asistencias en la UEFA Conference League, cifras que respaldan su regularidad y peso ofensivo. El AEK Atenas es segundo en la liga con 34 puntos y cuarto en la Conference League con 10 unidades, con el mexicano consolidado como uno de sus hombres más influyentes.

Temas

  • Orbelín Pineda
  • AEK Atenas

