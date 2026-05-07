Cade Cunningham, con un doble-doble de 25 puntos y 10 asistencias, y Tobias Harris, con 21 unidades y su séptimo juego consecutivo de más de 20 puntos, llevaron a los Pistons de Detroit a una segunda victoria en casa por 107-97 en la Semifinal del Este ante los Cavaliers de Cleveland , que siguen sin ganar como visitantes en estos Playoffs.

Cunningham tomó el control del juego en el último cuarto para contener a los Cavs y asegurar la victoria. La estrella de los Pistons anotó 11 puntos en menos de seis minutos de los 28 que sumó su equipo en el periodo final, luego de un tramo en el que estuvo apagado ofensivamente. Para Harris, esta es la racha más larga de partidos consecutivos con más de 20 puntos en su carrera, después de no haber conseguido hilar ni uno solo durante la temporada regular.

Es la quinta victoria consecutiva para Detroit, luego de remontar una desventaja de 1-3 ante Orlando en la ronda pasada, y nuevamente tuvo que enfocarse en el cierre para conseguir el triunfo. Después de llegar a tener una ventaja de 14 puntos, Cleveland permitió que esta desapareciera en el tercer periodo y, aunque logró tomar la delantera, no pudo mantenerla por mucho tiempo.

Donovan Mitchell sigue cargando con el equipo. Esta noche anotó 31 puntos, robó dos balones y fue respaldado por las 22 unidades de Jarrett Allen, pero el resto del equipo no respondió. James Harden, además de sufrir a la defensiva, apenas aportó 10 puntos y volvió a liderar al equipo en pérdidas de balón, con cuatro.

Los dirigidos por Kenny Atkinson volverán a casa con desventaja, aunque con la estadística favorable de mantenerse invictos como locales en esta postemporada tras cuatro partidos ante Toronto. El tercer juego de la serie se disputará el próximo sábado .

SV