Mundial 2026: Así se llamarán oficialmente los estadios del torneo

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 también traerá modificaciones en la identidad de los estadios que albergarán el torneo. La FIFA confirmó que las 16 sedes distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá utilizarán nombres distintos a los comerciales o tradicionales durante la competencia, como parte de las normas oficiales del organismo rector del futbol internacional.

La medida responde a una política que busca evitar la presencia de marcas o patrocinadores ajenos a los socios comerciales de la FIFA. Por ello, los inmuebles seleccionados para recibir partidos del Mundial deberán adoptar denominaciones neutrales, generalmente vinculadas con la ciudad anfitriona o la región donde se encuentran.

Estadios dejarán temporalmente sus nombres comerciales

Uno de los casos más llamativos será el del histórico Estadio Azteca . Aunque durante años conservó su nombre original, el inmueble cambiará oficialmente a “Estadio Ciudad de México” para la justa mundialista, luego de su reciente acuerdo comercial que lo rebautizó como Estadio Banorte.

En territorio mexicano también habrá ajustes en otros dos recintos. El Estadio BBVA será identificado por FIFA como “Estadio Monterrey”, mientras que el Estadio Akron pasará a llamarse “Estadio Guadalajara”.

Estados Unidos, país que concentrará la mayor cantidad de partidos del torneo, aplicará el mismo criterio en sus 11 sedes. El MetLife Stadium será “New York/New Jersey Stadium”, el AT&T Stadium cambiará a “Dallas Stadium” y el SoFi Stadium será conocido como “Los Angeles Stadium”, entre otros casos similares.

FIFA busca eliminar referencias comerciales

La FIFA ya ha implementado este sistema en ediciones anteriores de la Copa del Mundo y otros torneos internacionales . El objetivo principal es mantener neutralidad comercial y proteger los acuerdos de patrocinio firmados exclusivamente con el organismo.

Canadá tampoco quedará exento de la modificación temporal de nombres. El BC Place Stadium operará como “BC Place Vancouver”, mientras que el BMO Field adoptará la denominación de “Toronto Stadium”.

Aunque para los aficionados los inmuebles seguirán siendo identificados popularmente por sus nombres habituales, durante el Mundial 2026 toda la comunicación oficial, transmisiones y documentos utilizarán únicamente las designaciones aprobadas por FIFA.

México

Estadio Azteca — Estadio Ciudad de México

Estadio BBVA — Estadio Monterrey

Estadio Akron — Estadio Guadalajara

Estados Unidos

MetLife Stadium — New York/New Jersey Stadium

AT&T Stadium — Dallas Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium — Kansas City Stadium

NRG Stadium — Houston Stadium

Mercedes-Benz Stadium — Atlanta Stadium

SoFi Stadium — Los Angeles Stadium

Lincoln Financial Field — Philadelphia Stadium

Lumen Field — Seattle Stadium

Levi's Stadium — San Francisco Bay Area Stadium

Gillette Stadium — Boston Stadium

Hard Rock Stadium — Miami Stadium

Canadá

BC Place Stadium — BC Place Vancouver

BMO Field — Toronto Stadium

SV