Canelo Álvarez suma dos rivales a su lista de pretendientes en 2026

Mientras Saúl Canelo Álvarez se recupera de una cirugía que realizaron en su codo izquierdo el pasado octubre, el mundo del boxeo se mantiene expectante ante el nombre de su próximo rival. En ese sentido, un par de nombres se han sumado a la baraja en las últimas horas. El boxeador tapatío está pendiente de oficializar su próxima pelea en el marco del contrato con Turki Al-Alsheikh.

Los dos nuevos peleadores que se rumoran son Diego Pacheco, boxeador estadounidense de 24 años de edad que pelea en la división de peso supermediano; y Jacob Bank, boxeador danés de la misma edad que compite para los pesos mediano y supermediano.

Este par de nombres se agregan al catálogo de posibles rivales debido a que con el retiro de Terence Crawford los cuatro cinturones que ganó tras vencer a canelo han quedado vacantes. En ese sentido, uno de ellos pertenece a la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En ese sentido, la OMB dio a conocer que, tras el retiro de Crawford, los primeros clasificados son Saúl Álvarez, Diego Pacheco, Hamzah Sheeraz y Jacob Bank. Por ello, haría mucho sentido que uno de estos nombres sea atractivo para Canelo de entre el catálogo de posibles contendientes y recuperar el cinturón de la OMB en las 168 libras.

Y, si aún no tenemos rival, mucho menos tenemos fecha. En días pasados se rumoreó que Canelo podría estar peleando en septiembre y se hablaba de Reino Unido como destino, aunque parece que hasta el momento es información que hay que tomar con pinzas.

Por último, para tener en referencia a este par de posibles rivales, estos son los récords que sostienen:

Diego Pacheco tiene 25 victorias, todas ellas por nocaut, y hasta el momento no conoce la derrota

tiene 25 victorias, todas ellas por nocaut, y hasta el momento no conoce la derrota Jacob Bank tiene 17 victorias y hasta el momento no conoce la derrota

Te puede interesar: Activan bandera roja en cuatro playas de Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB