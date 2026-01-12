El duelo entre Pachuca y León se jugará este martes dentro de la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos buscarán reaccionar tras un inicio complicado, mientras que la Fiera intentará confirmar su buen arranque en la fase regular. En caso de que quiera verlo, te contamos el horario y dónde transmitirán el partido EN VIVO.

Pachuca vs León: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

En menos de una semana, el balón volverá a rodar, ahora en el Estadio Hidalgo, con un partido que presenta realidades distintas. Pachuca afronta la necesidad de sumar sus primeros puntos del torneo, mientras que León llega con confianza tras debutar con victoria.

El arranque de Pachuca en el Clausura 2026 no fue el esperado. El conjunto dirigido por Esteban Solari cayó 2-0 ante Chivas, resultado que obligó al estratega argentino a replantear su esquema para el primer duelo como local. La afición hidalguense confía en que la experiencia del delantero venezolano Salomón Rondón sea clave para reencontrarse con el gol y escalar posiciones en la tabla general.

Por su parte, León afronta su segundo compromiso del torneo de mejor ánimo, luego de vencer 2-1 a Cruz Azul. El equipo inició la temporada con el pie derecho y confía en repetir un resultado positivo en territorio hidalguense.

En su último enfrentamiento, en la J6 del pasado Apertura 2025, el duelo terminó con empate a un gol.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs León de la J2 – Liga MX

Este martes 13 de enero, Pachuca recibirá a León en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, como parte de la J2 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido EN VIVO solo en streaming.

Fecha y hora: Martes 13 de enero, 19:00 horas

Martes 13 de enero, 19:00 horas Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One

* Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

