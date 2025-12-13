Isaac del Toro no correrá el Giro de Italia en 2026… pero sí el Tour de Francia

El mexicano Isaac del Toro, segundo en el Giro 2025, en el que portó la "maglia rosa" de líder durante 11 etapas, correrá en 2026 el Tour de Francia como principal carrera y no la ronda italiana, según su calendario revelado hoy sábado 13 de diciembre por el UAE Team Emirates.

Isaac Del Toro, una de las principales figuras del equipo junto al esloveno Tadej Pogačar, correrá antes el Tour de Emiratos Árabes; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).

En la ronda francesa, el mexicano, de 22 años, será el gran apoyo para Pogacar, del que espera aprender para continuar con su espectacular progresión, aunque en otras pruebas será el líder del equipo.

Del Toro: "Disputar el Tour era un sueño desde niño y ahora voy a poder cumplirlo"

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates consideró que el Tour de Francia era "un sueño" que tenía desde niño y ahora lo va "a cumplir".

"Es algo que siempre quise", dijo en Benidorm (este de España) el ciclista, que también anunció su presencia en carreras como la Milán-San Remo, la Itzulia y la Dauphine, entre otras.

Del Toro aseguró que el calendario de la temporada le llena de "emoción" y mostró su felicidad por poder compartir carreras con el esloveno Tadej Pogačar.

"Trataré de disfrutarlo, porque no se trata de estar siempre con él, sino también de disfrutar del ciclismo", explicó.

El mexicano, de 22 años, se mostró orgulloso de representar a su país en el pelotón. "Es especial ver una bandera mexicana en el pelotón, me siento muy orgulloso", dijo el ciclista.

Del Toro admitió que para él el Giro es una carrera "especial" y que le gustaría ganarla algún día, si bien también dijo haber aprendido la lección de por qué se le escapó la victoria en la última edición.

El mexicano aseguró que trata de aprender cada día de Pogačar y que disputar el Tour es necesario para conocer la carrera y poder intentar ganarla algún día.

"No quiero ponerme presión, pero claro que me gustaría llegar algún día al nivel de Tadej", señaló el mexicano, que afirmó que la ambición de su equipo es máxima para la próxima temporada.

"Queremos competir al máximo en diferentes escenarios. En el Tour se trata más de aprender que de intentar desempeñar un papel más importante", explicó Del Toro, que no ocultó que le encantaría ganar el Campeonato mexicano para disputar el Tour con el maillot de su país.

El ciclista de Ensenada correrá antes del Tour de Francia el Tour de Emiratos Árabes; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).

