El reinado indiscutido de Terence Crawford en el peso supermediano ha sufrido un golpe letal, no arriba del cuadrilátero, sino en los despachos. Este miércoles, durante la 63 Convención Anual celebrada en Bangkok, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció oficialmente que el estadounidense ha sido despojado de su cinturón verde y oro de las 168 libras.

La razón es administrativa, pero con un trasfondo polémico: el incumplimiento de pago. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, reveló que Crawford se negó a abonar las tarifas de sanción correspondientes a sus últimos dos combates: la pelea contra Israil Madrimov en agosto de 2024 y la histórica victoria ante Saúl "Canelo" Álvarez en septiembre de 2025.

¿Qué debía pagar?

Según explicó Sulaimán, el organismo había tenido una deferencia especial con el campeón. Dada la magnitud de la bolsa de Crawford ante Canelo (reportada en 50 millones de dólares), el CMB acordó reducir su tarifa habitual del 3% a solo un 0.6%, lo que equivalía a unos 300 mil dólares. Sin embargo, ni el peleador ni su equipo legal realizaron la transferencia, ignorando múltiples notificaciones.

La indignación del CMB radica en el destino de ese dinero: el 75% de la tarifa estaba etiquetado para el Fondo José Sulaimán, una iniciativa humanitaria que provee alimentos, vivienda y gastos médicos a exboxeadores retirados que viven en la pobreza extrema alrededor del mundo.

La consecuencia deportiva es inmediata. El título ha sido declarado vacante y el organismo ya ha ordenado un combate entre el contendiente número uno, Christian Mbilli, y el británico Hamzah Sheeraz para definir al nuevo monarca.

Con esta decisión, Crawford retiene los cetros de la OMB, AMB y FIB, pero técnicamente pierde su estatus de campeón indiscutido, manchando el cierre de un año que, en lo deportivo, había sido perfecto. Hasta el final de esta edición, el entorno de "Bud" mantiene un silencio absoluto.

OF