'Canelo' Álvarez entra a la universidad en EU y marca nueva etapa personal

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió al revelar que ha comenzado una nueva etapa en su vida, esta vez enfocada en el ámbito académico. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de su primer día como estudiante en Estados Unidos , acompañadas del mensaje: “Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”, lo que generó una amplia reacción entre sus seguidores.

Un giro personal fuera del ring

A sus 35 años, el campeón tapatío se muestra en una faceta distinta a la que habitualmente lo define, marcada por combates y títulos. Sin dejar de lado su carrera profesional, Álvarez decidió retomar sus estudios como parte de un proceso de crecimiento personal, alejándose momentáneamente del protagonismo estrictamente deportivo.

Lejos de representar un retiro del boxeo, esta decisión responde a un interés por fortalecer su perfil empresarial . El pugilista optó por cursar estudios relacionados con negocios, en línea con la estrategia que ha desarrollado en años recientes, donde combina su éxito en el ring con inversiones y proyectos comerciales.

Formación académica y visión empresarial

De acuerdo con la información difundida, el deportista ingresó a San Diego University for Integrative Studies, institución privada ubicada en San Diego, California . El dato fue confirmado a partir de las imágenes que él mismo publicó y que posteriormente fueron retomadas por diversos medios.

El mensaje que acompañó su anuncio trascendió lo deportivo y conectó con una audiencia más amplia. En lugar de destacar logros en el ring, Álvarez puso énfasis en la superación personal y el aprendizaje continuo, posicionando su regreso a las aulas como un ejemplo de que la formación académica puede retomarse en cualquier etapa de la vida.

ESPECIAL.

SV