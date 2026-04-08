Los campeones de Europa firmaron un partido redondo en el Parque de los Príncipes: dieron un golpe sobre la mesa al vencer 2-0 al Liverpool , pusieron un pie en la semifinal de la Liga de Campeones y aumentaron las dudas del conjunto inglés, que no contó con su figura, Mohamed Salah, debido a una lesión.

El trámite del partido fue completamente parisino , con el 70% de la posesión y un vendaval de llegadas al arco defendido por Giorgi Mamardashvili, quien registró cuatro atajadas. El equipo de Luis Enrique aprovechó la mala noche de Ibrahima Konaté en la defensa central, zona por la que el PSG logró perforar el área inglesa a lo largo de todo el encuentro, con 18 disparos totales.

Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé ya habían dado los primeros avisos, pero Désiré Doué fue el encargado de abrir el marcador a los diez minutos, con un golazo desde el borde del área que superó por arriba al portero georgiano.

Los intentos del Liverpool por meterse al partido y buscar el empate fueron escasos y poco peligrosos . Rápidamente, el PSG retomó el control en la mitad del campo rival, superando a su adversario en todos los aspectos. Desde el banquillo inglés se agradecía la falta de contundencia francesa, ya que en la segunda mitad pudieron ampliar la ventaja antes, pero Dembélé se mostró errático.

El segundo gol, que parecía inminente, llegó en los pies de Kvaratskhelia, quien dejó en evidencia a la zaga del Liverpool y, tras quitarse a un defensor y eludir al arquero, amplió la ventaja. Este resultado le servirá como colchón al PSG para disputar la vuelta en Anfield la próxima semana con mayor tranquilidad, siempre que repita el nivel mostrado esta noche.

El Liverpool, por el contrario, no logra salir del bache en el que está sumido, con tres derrotas consecutivas y tras caer en los cuartos de final de la FA Cup ante el Manchester City. La continuidad de Arne Slot al frente del equipo cada vez está más en duda , y una posible eliminación en la Champions League podría confirmar su salida al final de la temporada.

SV