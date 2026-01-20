'Canelo' Álvarez, delante de Messi y atrás de Cristiano Ronaldo

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse en la cima del negocio deportivo mundial al cerrar 2025 como el segundo atleta mejor pagado del planeta , solo detrás de Cristiano Ronaldo, según el ranking anual de la revista Sportico. El boxeador mexicano confirmó que su peso económico trasciende el resultado de sus peleas.

El listado destaca que Álvarez superó en ingresos a figuras globales como Lionel Messi, LeBron James y Shohei Ohtani. El dato resulta significativo en un año complejo para el tapatío, marcado por un triunfo poco convincente ante William Scull y la pérdida de sus campeonatos mundiales frente a Terence Crawford.

Aun así, ”Canelo" se mantuvo entre la élite financiera del deporte gracias a su fortaleza comercial, contratos multimillonarios y alto poder de convocatoria, factores que sostienen su valor más allá del rendimiento inmediato en el ring.

Cristiano Ronaldo encabezó la clasificación con 260 millones de dólares, seguido por Álvarez con 137 millones. El top cinco lo completan Messi (130 millones), Ohtani (129.2 millones) y LeBron James (128.7 millones), reflejo de la diversidad de disciplinas que dominan la economía deportiva global.

Uno de los principales motores de este éxito es el acuerdo histórico que “Canelo” firmó con Turki Alalshikh para disputar cinco peleas por cerca de 400 millones de dólares, con ingresos estimados de 80 millones por combate. El contrato redefine los parámetros económicos del boxeo profesional .

El convenio contempla cuatro funciones en Arabia Saudita y una en Las Vegas, con Riad consolidándose como un nuevo eje del calendario boxístico internacional y desplazando las fechas tradicionales de mayo y septiembre.

En ese escenario, Álvarez ya tiene fecha de regreso: peleará el 12 de septiembre en Riad. Aunque aún no se confirma rival, tras descartarse una revancha con Crawford y un duelo ante Osleys Iglesias, Hamzah Sheeraz y Christian Assomo aparecen como los principales candidatos para enfrentar al campeón mexicano.

