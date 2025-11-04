Después de 16 jornadas disputadas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un equipo es dueño de la posición más competida en el cierre de la campaña regular. Pumas se ubica en la décima posición de la Tabla General y controla su destino de cara a la Liguilla.

Con una suma de 18 puntos , el equipo de Efraín Juárez está dentro de zona de Play-In, en donde cinco clubes más están a la espera del tropiezo de los del Pedregal ante Cruz Azul para colarse como el último invitado a la fase de eliminación del futbol mexicano.

Los auriazules suman 21 goles a favor a cambio de 23 en contra para un diferencial de goles de -2, superior al de la mayoría de sus perseguidores. Con 17 puntos, y detrás de Universidad Nacional, se encuentran Santos Laguna (-7), Atlas (-9) y Querétaro (-11); le siguen Atlético San Luis (-2) y Necaxa (-8) con 16.

El triunfo sobre Cruz Azul le da a Pumas el décimo puesto de la tabla y su lugar en la primera fase de la Liguilla. Un empate los pone en apuros, pues deberá esperar que Santos, Atlas y Querétaro no sumen de tres, el empate les es inútil para competir por la décima plaza.

Los del Pedregal pueden incluso perder ante los celestes en la última fecha del campeonato y quedarse con el último boleto al Play-In. Pumas requeriría que ninguno de sus perseguidores sume tres puntos, lo cual es posible si se considera a los rivales que cada uno enfrentará en la Jornada 17.

¿Qué necesitan esos equipos para quedarse con el último boleto para al Play-In?

Pumas (18 puntos / diferencial de goles: -2)

Partido de la Jornada 17: visita a Cruz Azul

Resultado: La victoria le garantiza la décima posición. El empate lo haría depender de que Santos, Atlas y Querétaro no ganen sus partidos. Si pierde, necesita que ni Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa ganen.

Santos Laguna (17 puntos / diferencial de goles: -7)

Partido de la Jornada 17: recibe a Pachuca

Resultado: La victoria le garantiza el último boleto al Play-In, pero requieren de la derrota de Pumas y que Atlas y Querétaro no sumen de tres. Cualquier otro resultado lo elimina.

Atlas (17 puntos / diferencial de goles: -9)

Partido de la Jornada 17: visitan a Tijuana

Resultado: La victoria le garantiza el último boleto al Play-In, pero requieren de la derrota de Pumas y que Santos y Querétaro no sumen de tres. Cualquier otro resultado lo elimina.

Querétaro (17 puntos / diferencial de goles: -11)

Partido de la Jornada 17: visitan a Bravos

Resultado: La victoria le garantiza el último boleto al Play-In, pero requieren de la derrota de Pumas y que Santos y Atlas no sumen de tres. Cualquier otro resultado lo elimina.

Atlético San Luis (16 puntos / diferencial de goles: -2)

Partido de la Jornada 17: visitan a Tigres

Resultado: La victoria le garantiza el último boleto al Play-In, pero requieren de la derrota de Pumas y que Santos, Atlas, Querétaro y Necaxa (en caso de golear) no sumen de tres. Cualquier otro resultado lo elimina.

Necaxa (16 puntos / diferencial de goles: -8)

Resultado: La victoria le garantiza el último boleto al Play-In, pero requieren de la derrota de Pumas y que Santos, Atlas, Querétaro y Atlético San Luis no sumen de tres. Cualquier otro resultado lo elimina.

