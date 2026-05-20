Boletos Cruz Azul vs Pumas por la final de ida: ¿a qué hora inicia la venta general?

Después de las preventas para poseedores del Pase Azul y tarjetahabientes de Bankaool, Cruz Azul comenzará hoy la venta general de entradas para el partido de ida de la final del torneo Clausura 2026 frente a Pumas de la UNAM.

La Máquina, que debido a la renovación del estadio Azteca disputó el torneo en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, tuvo que buscar nuevamente una sede alternativa, debido a que el viernes el inmueble poblano será ocupado por la Selección Mexicana para su partido contra Ghana.

Esta contingencia, sin embargo, provocó que los Cementeros regresaran a la que muchos consideran su verdadera casa: el estadio Azul, ubicado en la Ciudad de los Deportes.

El recinto cuenta con siete secciones y ayer fueron anunciados los precios:

Personas con discapacidad: 1,100 pesos.

Cabecera Sur: 1,550 pesos.

Cabecera Sur C: 1,550 pesos.

Preferente C: 2,400 pesos.

Platea B: 2,800 pesos.

Platea A: 2,800 pesos.

Preferente VIP: 3,900 pesos.

La venta general comenzará a las 11:00 horas de este miércoles. Hasta las 10:00 horas todavía estará vigente la preventa para clientes de Bankaool. En ambos casos, la compra máxima es de cuatro boletos por persona.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

Boletos para Cruz Azul vs. Pumas en reventa son casi 10 veces más caros

La final entre dos de los equipos capitalinos considerados grandes genera una gran expectativa entre los aficionados, impulsada además por el buen momento de ambos clubes, una situación que los revendedores no dudan en aprovechar.

En sitios de reventa como Viagogo, los boletos multiplican sus precios originales hasta casi 10 veces.

Un boleto de cabecera se cotiza en 9,116 pesos, más de cinco veces su precio oficial. Los boletos de Platea A, por su parte, llegan a ofertarse en 27,957 pesos, casi 10 veces más caros.

X/CruzAzul

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul jugando finales en el estadio Ciudad de los Deportes?

Cruz Azul ha disputado seis finales en el estadio Azul, desde Invierno 1999 hasta el Clausura 2024, con saldo de cuatro derrotas, un empate y solo una victoria.

Invierno 1999 / juego de vuelta: Cruz Azul perdió ante Pachuca 1-0.

Clausura 2008 / juego de ida: Cruz Azul perdió ante Santos 1-0.

Apertura 2008 / juego de ida: Cruz Azul perdió ante Toluca 2-0.

Apertura 2009 / juego de vuelta: Cruz Azul perdió ante Monterrey 2-1.

Clausura 2013 / juego de ida: Cruz Azul venció al América 1-0.

Clausura 2024 / juego de ida: Cruz Azul empató 1-1 con América.

Pumas también inicia venta de boletos para la final de vuelta

La venta general para el juego de vuelta en el estadio Olímpico Universitario iniciará hoy a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.

La venta está limitada a cuatro entradas por persona, con los siguientes precios:

Cabecera Norte: 400 pesos.

Cabecera Sur: 500 pesos.

Pebetero: 550 pesos.

Planta Baja General: 650 pesos.

Palomar General: 700 pesos.

Palomar Goya: 800 pesos.

Palcos y Plateas: 1,150 pesos.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la final entre Pumas y Cruz Azul?

Final de ida

Cruz Azul vs. Pumas

Día: jueves 21 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)

Final de vuelta

Pumas vs. Cruz Azul

Día: domingo 24 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)