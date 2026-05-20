Boletos Cruz Azul vs Pumas por la final de ida: ¿a qué hora inicia la venta general?

Después de las preventas para poseedores del Pase Azul y tarjetahabientes de Bankaool, Cruz Azul comenzará hoy la venta general de entradas para el partido de ida de la final del torneo Clausura 2026 frente a Pumas de la UNAM.La Máquina, que debido a la renovación del estadio Azteca disputó el torneo en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, tuvo que buscar nuevamente una sede alternativa, debido a que el viernes el inmueble poblano será ocupado por la Selección Mexicana para su partido contra Ghana.Esta contingencia, sin embargo, provocó que los Cementeros regresaran a la que muchos consideran su verdadera casa: el estadio Azul, ubicado en la Ciudad de los Deportes.El recinto cuenta con siete secciones y ayer fueron anunciados los precios:La venta general comenzará a las 11:00 horas de este miércoles. Hasta las 10:00 horas todavía estará vigente la preventa para clientes de Bankaool. En ambos casos, la compra máxima es de cuatro boletos por persona.Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster.La final entre dos de los equipos capitalinos considerados grandes genera una gran expectativa entre los aficionados, impulsada además por el buen momento de ambos clubes, una situación que los revendedores no dudan en aprovechar.En sitios de reventa como Viagogo, los boletos multiplican sus precios originales hasta casi 10 veces.Un boleto de cabecera se cotiza en 9,116 pesos, más de cinco veces su precio oficial. Los boletos de Platea A, por su parte, llegan a ofertarse en 27,957 pesos, casi 10 veces más caros. Cruz Azul ha disputado seis finales en el estadio Azul, desde Invierno 1999 hasta el Clausura 2024, con saldo de cuatro derrotas, un empate y solo una victoria.La venta general para el juego de vuelta en el estadio Olímpico Universitario iniciará hoy a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.La venta está limitada a cuatro entradas por persona, con los siguientes precios:Final de idaCruz Azul vs. PumasDía: jueves 21 de mayo Hora: 20:00 horas Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)Final de vueltaPumas vs. Cruz AzulDía: domingo 24 de mayo Hora: 19:00 horas Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)