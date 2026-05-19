Los errores del bullpen terminaron por condenar a los Charros de Jalisco en el arranque de la serie frente a los Toros de Tijuana, luego de caer por pizarra de 6-2 en el estadio Panamericano, en un encuentro que durante gran parte de la noche estuvo dominado por el pitcheo abridor de ambas novenas.

Aunque el duelo parecía encaminado a definirse por la mínima diferencia, el relevo albiazul vivió una auténtica pesadilla en los últimos dos episodios y permitió que los fronterizos aprovecharan cada oportunidad para inclinar definitivamente la balanza a su favor.

La labor de los abridores fue uno de los aspectos más destacados del compromiso. Por parte de Jalisco, Zach Plesac tuvo una apertura de seis entradas en las que apenas permitió una carrera y dos imparables, además de recetar cinco ponches. El derecho mantuvo bajo control a la ofensiva tijuanense y dejó a los Charros con la sensación de tener el encuentro en sus manos.

Sin embargo, del otro lado, Daniel Martínez respondió con la misma autoridad para Toros. El serpentinero trabajó durante cinco innings, toleró únicamente un hit y una anotación, además de repartir tres chocolates para mantener neutralizados a los bats locales.

Con ambos abridores dominando desde la loma, el juego transcurrió cerrado y con pocas emociones ofensivas durante siete capítulos completos. Ninguna de las dos novenas encontraba la fórmula para descifrar el pitcheo rival y todo apuntaba a un desenlace apretado. No obstante, el panorama cambió drásticamente en la octava entrada.

Michael Boyle fue el primero en meterse en problemas tras permitir que dos corredores se embasaran. Ante la amenaza creciente, se optó por traer a Josh Green en busca de apagar el incendio, pero el relevista tampoco encontró la manera de frenar a los visitantes. Bajo su relevo, Toros conectó dos imparables oportunos que impulsaron tres anotaciones y rompieron por completo el equilibrio del encuentro.

La situación empeoró todavía más en la novena alta. Sasagi Sánchez subió al montículo y también sufrió ante la ofensiva fronteriza. Hernán Pérez castigó con un cuadrangular que amplió la ventaja y posteriormente Danry Vásquez produjo otra carrera con un doblete que terminó por colocar cifras definitivas en la pizarra.

Aunque Charros logró fabricar una anotación más en la parte baja del noveno episodio, la reacción resultó insuficiente frente a la diferencia que construyó Tijuana en los innings finales.

El día de hoy, la novena jalisciense intentará emparejar la serie cuando vuelva a enfrentarse a Toros de Tijuana a las 19:30 horas en el recinto de Zapopan.

