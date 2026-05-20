La actividad de futbol de este miércoles 20 de mayo de 2026 presenta una jornada con encuentros internacionales, competencias continentales y duelos relevantes en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda del día incluye partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League, torneos y campeonatos nacionales que podrán verse desde México a través de distintas plataformas y canales de televisión.

Además de la presencia de clubes sudamericanos y europeos, la programación también contempla actividad en la Concacaf Women's Champions Cup. En caso de que desees ver los duelos en vivo, consulta el calendario completo para hoy miércoles 20 de mayo, con horarios y canales de transmisión disponibles.

Partidos HOY miércoles 20 de mayo de 2026 - Concacaf Women's Champions Cup EN VIVO

América vs NJ/NY Gotham FC | 17:30 | Disney+ Premium, ESPN

Washington Spirit vs Pachuca | 20:30 | Disney+ Premium, ESPN

Partidos HOY miércoles 20 de mayo de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Talleres Córdoba vs Atlético Tucumán | 14:00 | TyC Sports Internacional

Partidos HOY miércoles 20 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

Nacional vs Universitario | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

CR Flamengo vs Estudiantes LP | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

LDU Quito vs Lanús | 18:30 | Disney+ Premium

Palmeiras vs Cerro Porteño | 18:30 | Disney+ Premium

Junior vs Sporting Cristal | 20:00 | Disney+ Premium

Cusco FC vs Medellín | 20:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY miércoles 20 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fase de grupos

Boston River vs O'Higgins | 16:00 | Disney+ Premium

Grêmio vs Palestino | 18:00 | Disney+ Premium

Independiente Petrolero vs Botafogo | 18:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY miércoles 20 de mayo de 2026 - Europa League EN VIVO

Final

Freiburg vs Aston Villa | 13:00 | ESPN, Disney+ Premium, Claro Sports, Claro Sports YouTube

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