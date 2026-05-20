La actividad de futbol de este miércoles 20 de mayo de 2026 presenta una jornada con encuentros internacionales, competencias continentales y duelos relevantes en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda del día incluye partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League, torneos y campeonatos nacionales que podrán verse desde México a través de distintas plataformas y canales de televisión.Además de la presencia de clubes sudamericanos y europeos, la programación también contempla actividad en la Concacaf Women's Champions Cup. En caso de que desees ver los duelos en vivo, consulta el calendario completo para hoy miércoles 20 de mayo, con horarios y canales de transmisión disponibles.Google cuenta con una función llamada Fuentes Preferidas. Con esta herramienta, los usuarios recuperan la posibilidad de decidir qué contenidos desean ver primero. Esta configuración permite seleccionar de manera directa qué medios de comunicación aparecerán en primer lugar dentro de la sección de "Noticias destacadas" y también en el feed diario de Google Discover.Al seleccionar a EL INFORMADOR como medio principal dentro de la sección de Deportes, los lectores garantizan que el periodismo local, respaldado por más de cien años de trayectoria y rigor informativo, permanezca visible y disponible a solo un clic desde cualquier dispositivo.Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF