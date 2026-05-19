Boletos de la final Pumas vs Cruz Azul: Precios y a qué hora empieza la venta general

La cuenta regresiva para la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya comenzó y la expectativa crece entre aficionados de Pumas UNAM y Cruz Azul, quienes disputarán una nueva edición del llamado “Clásico de la Obsesión”.

Uno de los temas que más interés ha generado es la venta de boletos para el partido de vuelta, el cual se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde se definirá al campeón del futbol mexicano.

¿Cuándo empieza la venta general?

Pumas informó que la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Mifel inició este martes 19 de mayo a las 10:00 horas y concluirá a las 23:00 horas del mismo día.

La venta general arrancará el miércoles 20 de mayo a partir de las 10:00 horas, a través de Ticketmaster, la boletera oficial del inmueble universitario.

Además, se detalló que cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletos.

Estos son los precios de los boletos para la final en CU

Los precios estimados para el duelo de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, sin contar cargos por servicio, son los siguientes:

Cabecera Norte: 400 pesos

Cabecera Sur: 500 pesos

Pebetero: 550 pesos

Planta Baja General: 650 pesos

Palomar General: 700 pesos

Palomar Goya: 800 pesos

Palcos y Plateas: 1,150 pesos

MF