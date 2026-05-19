Cruz Azul pide cambio de árbitro para la Final ante Pumas

La designación arbitral para la final de vuelta del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM ya generó tensión antes del silbatazo inicial. La Comisión de Árbitros confirmó a Daniel Quintero Huitrón como el encargado de impartir justicia en el duelo definitivo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, situación que provocó molestia dentro de la directiva celeste.

De acuerdo con distintos reportes surgidos este martes, la dirigencia de La Máquina analiza presentar una inconformidad formal para solicitar el cambio de árbitro , argumentando antecedentes recientes que no dejaron conforme al club en partidos dirigidos por Quintero Huitrón. La postura cementera surgió horas después de que la Federación Mexicana de Futbol hiciera oficiales las designaciones arbitrales para la serie por el campeonato.

Daniel Quintero Huitrón ya cuenta con experiencia en partidos de alta exigencia dentro de la Liga MX. En el Clausura 2025 fue designado para la final de ida entre Club América y Deportivo Toluca Fútbol Club, además de haber participado en encuentros de eliminación directa y duelos entre equipos considerados candidatos al título.

La Comisión de Árbitros, hasta el momento, mantiene sin cambios la designación para el encuentro de vuelta. Junto a Quintero Huitrón estarán Michel Ricardo Espinosa Ávalos y Michel Alejandro Morales Morales como asistentes, mientras que Guillermo Pacheco Larios fungirá como encargado del VAR.

La final entre Cruz Azul y Pumas UNAM comenzará con el partido de ida este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta, el próximo domingo, definirá al campeón del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria, en una serie que ya comenzó a calentarse fuera de la cancha.

SV