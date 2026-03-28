Bélgica no tiene piedad y aplasta a Estados Unidos previo al Mundial 2026

La Selección de Bélgica lanzó una seria advertencia a sus rivales mundialistas tras propinarle una contundente goleada de 5-2 a Estados Unidos este sábado. El encuentro amistoso, celebrado en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, dejó en evidencia la jerarquía europea ante un equipo norteamericano que se desmoronó en el complemento .

El "Team USA" logró competir de tú a tú durante la primera mitad. Incluso, la afición local estalló de júbilo cuando Weston McKennie abrió el marcador al minuto 39, aprovechando un balón parado. Sin embargo, justo antes del descanso, Zeno Debast emparejó los cartones con un potente disparo de larga distancia que cambió la inercia del juego.

En el segundo tiempo, la historia fue totalmente distinta. Los dirigidos por Mauricio Pochettino fueron superados en todas las líneas por la velocidad y pegada belga. Amadou Onana le dio la vuelta al marcador al 53', seguido por un penal convertido por Charles De Ketelaere al 59'. La figura del encuentro, Dodi Lukebakio, sentenció la paliza con un doblete (68' y 82') que exhibió las carencias defensivas de los anfitriones. Sobre el final, Patrick Agyemang descontó para maquillar el resultado, pero el daño ya estaba hecho.

Próxima escala: México

Esta exhibición de poderío belga enciende las alarmas en el entorno nacional . Bélgica será el siguiente rival de México el próximo martes 31 de marzo. El duelo se llevará a cabo en el Soldier Field de Chicago, donde el Tricolor buscará frenar a una ofensiva europea que llega encendida.

SV