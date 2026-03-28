Aryna Sabalenka refrenda su corona y logra el Sunshine Double

La número uno del mundo en el deporte blanco, Aryna Sabalenka volvió a alcanzar la gloria en el WTA 1000 de Miami y, de paso, se metió a un selecto club de mujeres tenistas que consiguen el doblete con Indian Wells el mismo año en el que están Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Iga Swiatek y ahora la bielorrusa, luego de superar 6-2, 4-6, 6-4 a Coco Gauff en la final .

A pesar de que Gauff es oriunda de Delray Beach, a solo una hora de Miami, no recibió el apoyo completo del público, que también tuvo sectores de apoyo al rival de la norteamericana.

Sabalenka dejó claro desde el principio el mensaje claro de que iba por la corona y no sería fácil derrumbarla. El primer set arrancó con 0-40 para la europea que logró el quiebre temprano y una distancia que amplió más adelante, en el séptimo juego cuando recibía con el parcial en 2-4, imponiendo su estilo potente y de puntos cortos, haciendo retumbar el Hard Rock Stadium con su característico rugido.

Gauff despertó de su letargo en el segundo capítulo. Le sacó un susto a Sabalenka en el segundo game cuando casi logra robarse su saque, aunque no lo consolidó, sin embargo, lo que era un rostro inexpresivo, soltó su primer grito efusivo que también enganchó al público. La tensión subía mientras cada una conservaba su servicio, hasta que Gauff logró el quiebre con el que puso la igualdad en sets.

Ese golpe no fue suficiente para sacar de sus casillas a Sabalenka, que respondió quebrando de inmediato en el tercer set. De nuevo con el control del partido en sus manos, volvió a imponer su ritmo y condiciones, cerrando con otro break para consagrarse en Miami, sumar el título individual 24 en su vitrina y ser la primera desde Ashleigh Barty en 2021 que logra títulos seguidos en Florida .

“Quiero agradecer a mi equipo, cada vez son más, tendremos que pedirle al torneo un palco más grande porque ya no caben. Gracias por estar conmigo, hacerme mejor jugadora y persona, gracias por todo, son los mejores”, expresó la campeona después del partido.

SV