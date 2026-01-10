La final de la Supercopa de España tendrá como protagonistas, una vez más, al Barcelona y al Real Madrid. Este domingo, El Clásico no solo traerá consigo la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también un título en juego que eleva aún más la tensión entre dos de los clubes más grandes del mundo.

La final de la Supercopa volverá a enfrentar al Real Madrid y Barcelona por cuarto año consecutivo. A lo largo de la historia del torneo, ambos colosos se han cruzado en diez finales, con un balance favorable al conjunto blanco, vencedor en seis ocasiones, frente a las cuatro conquistas azulgranas.

Ambos equipos alcanzan el duelo decisivo tras recorridos muy diferentes en las semifinales. El Barcelona mostró su versión más arrolladora con una goleada incontestable por 5-0 frente al Athletic Club. El Real Madrid, en cambio, tuvo que emplearse a fondo para imponerse al Atlético de Madrid en un encuentro mucho más cerrado, que se resolvió por 2-1.

Aunque el Real Madrid parte con ventaja en el palmarés de la Supercopa, la dinámica de los Clásicos en las últimas temporadas dibuja un escenario distinto. El Barcelona ha dado un paso al frente en los duelos recientes, sumando victorias rotundas y firmando actuaciones que se han traducido en resultados contundentes, con cuatro triunfos en sus últimos cinco enfrentamientos ante el conjunto blanco.

En la Supercopa de España, el reparto de triunfos ha sido más equilibrado en los dos enfrentamientos más recientes, con momentos destacados para ambos equipos. Barcelona brilló especialmente en la Supercopa 2023-24, con una goleada por 2-5, mientras que el Real Madrid respondió con autoridad en la Supercopa 2022-23, imponiéndose por 4-1.

En los enfrentamientos más recientes de Liga, la balanza se ha inclinado a favor del Barcelona. En la temporada 2024-25, el conjunto azulgrana se llevó ambos Clásicos: primero con una victoria ajustada por 4-3 ante su afición y, más tarde, con un demoledor 0-4 en el Santiago Bernabéu, una de las derrotas más dolorosas para el madridismo en los últimos tiempos.

Ya en la Liga 2025-26, el Real Madrid logró equilibrar la balanza al imponerse por 2-1 en el duelo liguero, siendo esta la última victoria del conjunto merengue en los últimos cinco enfrentamientos ante los culés.

La Copa del Rey 2024-25 también cayó del lado azulgrana tras un Clásico de máxima igualdad. Barcelona se impuso por 3-2 en un encuentro en el que marcaron Pedri, Ferran y Koundé para los culés, mientras que Mbappé y Tchouaméni lo hicieron para el Real Madrid.

Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán este domingo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.

Historial completo en la SuperCopa de España:

1989 – Real Madrid 3-2 Barcelona

1991 – Real Madrid 5-1 Barcelona

1994 – Real Madrid 4-2 Barcelona

1998 – Real Madrid 5-3 Barcelona

2012 – Barcelona 5 – 4 Real Madrid

2013 – Real Madrid 4-4 Barcelona (Barcelona campeón por gol de visitante)

2018 – Real Madrid 5-1 Barcelona

2022 – (Semifinal) Barcelona 2 – 3 Real Madrid

2023 – Barcelona 3 – 1 Real Madrid

2024 – Barcelona 1-4 Real Madrid

2025 – Barcelona 5 – 2 Real Madrid

