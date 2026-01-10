Chivas: Afición respalda a Milito, refuerzos y el proyecto rumbo al Clausura 2026

Guadalajara se medirá este sábado en casa ante Pachuca , duelo que marcará la presentación del segundo proyecto de Gabriel Milito al frente de Chivas, mismo que ha sido respaldado por la afición, al considerar que la elección de refuerzos, así como la permanencia del estratega argentino, serán factores clave en la búsqueda del campeonato.

Los aficionados rojiblancos Adolfo Madrigal y José Ramos coincidieron en que ven al equipo con potencial para alcanzar instancias importantes del torneo, al proyectarlo dentro de los primeros seis lugares y con posibilidades de llegar a la final.

“Que por lo menos Chivas llegue a la liguilla en los primeros seis lugares y que alcance la final. Me parece excelente el armado del equipo, buenos refuerzos”, señaló José Ramos.

Por su parte, Adolfo Madrigal puntualizó que fue acertado refrescar al plantel con algunas salidas de futbolistas.

“Salieron varios jugadores que debían salir por cuestiones monetarias y para refrescar la plantilla. Los refuerzos del semestre pasado, como Richie Ledesma y Alco Torro, son fuertes para mejorar lo hecho la temporada pasada”, comentó.

De igual manera, Madrigal consideró que la llegada de los nuevos refuerzos fue la ideal, especialmente en el ataque, donde se necesitaba un elemento de experiencia que complementara al joven Armando González.

“Sepúlveda me parece un buen refuerzo; puede aportar mucho si conecta con el equipo. La verdad, los veo frescos, los veo interesantes para la temporada. Sepúlveda, por su experiencia, puede hacerle competencia a la ‘Hormiga’. Hacía falta un delantero de experiencia junto al joven”, enfatizó.

Finalmente, José Ramos subrayó que la continuidad de Gabriel Milito es clave para dar estabilidad al proyecto deportivo , algo que considera necesario en Chivas.

“Me gustó que Milito continuara. Creo que deben ser proyectos a largo plazo; la temporada pasada fue buena, aunque no se consiguió el campeonato, y hay que aguantarlo un tiempo más. Se le dio la confianza; esperemos que no decepcione. Chivas necesita un proyecto más largo; ha habido muchos tropiezos con técnicos que se van a mitad del torneo. Ojalá el profe nos lleve al campeonato, eso sería lo ideal”, concluyó.

EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

SV