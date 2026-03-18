FIFA y One Piece se unen para el partido mil del Mundial

El futbol no solo es un deporte y una pasión que comparten millones de personas alrededor del mundo. Es una plataforma para dar a conocer al planeta parte de la cultura de una ciudad o un país con los diferentes equipos, ligas y la gran cantidad de eventos nacionales e internacionales. Ahora, en vísperas del Mundial, la FIFA se unió con Netflix para que la serie live action de One Piece, que estrenó su segunda temporada, tenga un papel especial en la justa veraniega .

Este año la Copa del Mundo llegará a mil partidos y el del millar será el 20 de junio en Monterrey entre Japón y Túnez. Con la Tierra del Sol Naciente como uno de los protagonistas, es la oportunidad perfecta para que la serie basada en el anime forme parte de la competencia por este hito especial del torneo.

Para eso, el histórico jugador mexicano, Jorge Campos se unió al actor, Iñaki Godoy, quien interpreta a Monkey D. Luffy en el programa, para crear su propio equipo de futbol 5 con los personajes de la serie . “El Brody” dejó como titulares a Miss Wednesday, Zoro, Nami, Sanji y Miss All Sunday, mientras que en la banca quedaron Usopp, Smoker y Mr. 3 y a Chopper de mascota en la dinámica.

El ex guardameta y el actor también intercambiaron playeras. Campos le entregó dos camisetas de la selección a Godoy, una con su apellido y otra con el de su personaje en la espalda, mientras que Iñaki, además de hacer una invitación en japonés para el partido, le entregó una de edición especial de One Piece, con una mezcla entre el estilo de la serie y el que Campos llevó en sus característicos jerseys como futbolista.

SV