Austria cumple ante Jordania y arranca con el pie derecho el Mundial

Austria inició con victoria su participación en la Copa del Mundo al imponerse 3-1 a Jordania en un encuentro correspondiente al Grupo J, disputado en el Estadio Bahía de San Francisco de Santa Clara.

El resultado permitió a los europeos sumar sus primeros tres puntos y colocarse junto a Argentina en la cima del sector, luego del triunfo albiceleste sobre Argelia. Jordania y Argelia permanecen sin unidades tras la primera jornada.

El encuentro tuvo ritmo desde el inicio. Jordania tomó la iniciativa y buscó controlar la posesión frente a una selección austriaca que vivía un momento de apremio por el debut mundialista.

La resistencia austriaca encontró recompensa al minuto 20. Romano Schmid apareció desde afuera del área para definir una jugada colectiva y colocar el 1-0 con potente disparo. El mediocampista aprovechó los espacios generados por el movimiento ofensivo de sus compañeros y adelantó a un conjunto que había insistido desde los primeros minutos.

Jordania no modificó su planteamiento y encontró respuesta tras el descanso. Al minuto 50 llegó uno de los momentos más importantes para el futbol de ese país. Ali Olwan aprovechó una oportunidad frente al arco y marcó el empate 1-1, convirtiéndose en el autor del primer gol de Jordania en la historia de las Copas del Mundo, con otro golazo en este encuentro.

La anotación provocó la reacción de los aficionados jordanos presentes en el inmueble y abrió un nuevo escenario para el partido. Austria tuvo que recomponer y volver a construir sus ataques ante un rival que comenzó a creer en la posibilidad de sumar en su debut mundialista.

Durante varios minutos el encuentro se mantuvo abierto. Ambos equipos generaron aproximaciones y el empate parecía encaminado a mantenerse hasta el final. Sin embargo, la balanza volvió a inclinarse a favor de Austria en la recta final.

Al minuto 76, un centro al área tras un tiro de esquina, terminó en un autogol de Yazan Alarab. El defensor intentó despejar el balón, pero terminó enviándolo a su propia portería para devolver la ventaja a los europeos cuando Jordania atravesaba su mejor momento en el encuentro.

Con el marcador en contra, los asiáticos adelantaron líneas en busca de una nueva igualdad. Esa necesidad dejó espacios que Austria aprovechó en los minutos agregados.

Cuando el reloj marcaba el minuto 102, Marko Arnautovic convirtió un penalti para sentenciar el 3-1 definitivo. El delantero ejecutó desde los once pasos y aseguró la victoria para el conjunto dirigido por Ralf Rangnick.

Con este resultado, Austria inicia el torneo con tres unidades y comparte el liderato del Grupo J con Argentina. Jordania, pese a la derrota, dejó para la historia el primer gol mundialista de su selección gracias a Ali Olwan.