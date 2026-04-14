La Selección Mexicana de futbol ha definido su última escala antes de encarar la Copa del Mundo 2026. El combinado nacional se enfrentará a su similar de Serbia el próximo jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez en Toluca, Estado de México, según se dio a conocer este martes 14 de abril por parte del presidente y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.

Este encuentro servirá como el cierre definitivo de la preparación en territorio nacional, brindando a la afición mexiquense la oportunidad de despedir al equipo antes del silbatazo inicial del torneo.

X / @miseleccionmx

La prueba final, en Toluca

La elección de la casa de los Diablos Rojos del Toluca responde a la intención del cuerpo técnico y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de sentir el calor de la tribuna en un escenario de gran tradición y cercanía con la cancha. Serbia, un rival de alto calibre físico y técnico, representa la prueba final para ajustar los últimos detalles tácticos antes del debut oficial y, sobre todo, una práctica ante un rival similar a Chequia, equipo al que se medirá el Tricolor en la justa mundialista.

Este duelo ante los serbios en Toluca marca el punto de no retorno para una generación que carga con la ilusión de hacer historia en casa. La expectativa es máxima para ver el nivel definitivo que mostrará el equipo nacional en su debut mundialista apenas una semana después.

¿Qué sigue después del partido en Toluca?

Tras este compromiso en el "Infierno", el Tricolor se concentrará totalmente en la actividad del Grupo A del Mundial 2026, donde México buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente ronda.

El calendario oficial para México en la primera fase es el siguiente:

11 de junio: México vs. Sudáfrica (partido inaugural) – Estadio Azteca, Ciudad de México.

18 de junio: México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara.

24 de junio: México vs. Chequia – Estadio Azteca, Ciudad de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF