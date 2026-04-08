Este exjugador de Chivas advierte a Gabriel Milito y pronostica un mal fin de temporada

En medio del gran momento que vive Chivas en el Clausura 2026, una voz autorizada encendió las alertas de cara a la fase decisiva del torneo. El exjugador rojiblanco Manuel Sol advirtió al técnico Gabriel Milito sobre un factor que podría afectar el rendimiento del equipo en la recta final.

Tras lo ocurrido en el empate frente a Pumas en el Estadio AKRON, Sol señaló que varios futbolistas del Rebaño han mostrado una baja en su intensidad, particularmente aquellos que han tenido participación reciente con la Selección Mexicana. Según su análisis, esta situación podría impactar hasta en un 40% el desempeño colectivo si no se corrige a tiempo.

El exmediocampista explicó que los jugadores no regresan con la misma “chispa” tras su paso por el combinado nacional, lo que se reflejó en lapsos del partido donde el equipo perdió ritmo y solidez.

“Cuando regresan de la selección, no los veo con la misma chispa… no los veía con la misma intensidad”, mencionó.

Esta falta de intensidad, advirtió, puede ser determinante en instancias como la Liguilla, donde el margen de error es mínimo.

A pesar de estas preocupaciones, Chivas se mantiene como líder del campeonato con 31 puntos, lo que le permite encarar el cierre del torneo con cierto margen en la tabla general. Sin embargo, Sol fue claro al señalar que el liderato no garantiza el éxito en la fase final, por lo que será clave recuperar el nivel mostrado durante gran parte del certamen.

MF