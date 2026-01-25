Atlas y Cruz Azul firman tablas en amistoso internacional

En un encuentro vibrante disputado este domingo 25 de enero en el Dignity Health Sports Park, Atlas y Cruz Azul igualaron 1-1 en un partido amistoso que sirvió para mantener el ritmo competitivo durante la pausa de la Liga MX por la actividad de la selección nacional.

El conjunto rojinegro pegó primero en territorio estadounidense . Al minuto 51, tras un servicio preciso de Gustavo Del Prete, el defensor Adrián Mora se elevó en el área para conectar un sólido testarazo que venció al guardameta celeste, poniendo el 1-0 parcial y desatando el festejo de la afición tapatía presente en California.

Sin embargo, la reacción de La Máquina no se hizo esperar . El mediocampista argentino José Paradela, quien atraviesa un momento destacado tras haberle anotado también a los Zorros en la jornada 2 del torneo regular, se vistió de héroe nuevamente. Con un remate de pierna derecha desde fuera del área, Paradela colocó el balón pegado al poste, dejando sin opciones al portero rival y sellando el 1-1 definitivo.

El partido permitió a ambos técnicos, Diego Cocca por los Rojinegros y Nicolás Larcamón por los Cementeros, probar variantes tácticas y dar minutos a sus refuerzos recientes. Con este empate, ambas escuadras regresan a México para preparar sus compromisos de la Jornada 4 del Clausura 2026, dejando un buen sabor de boca a la comunidad latina en Los Ángeles.

