México consigue triunfo sobre Bolivia

Con solitario gol de Germán Berterame al minuto 68, pero sin dar claridad, generando más dudas que certezas de cara a la Copa del Mundo, la Selección mexicana de futbol derrotó 1-0 a su similar de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra , en un ensayo futbolístico para Javier Aguirre con jugadores que solo militan en la Liga MX al no ser Fecha FIFA, cerrando así su gira por Centro y Sudamérica con dos triunfos con idéntico marcador, luego de haber derrotado a Panamá el jueves pasado.

Para este compromiso, el “Vasco” y su cuerpo técnico mandaron a la cancha a una selección con elementos experimentados que se acercan a un llamado definitivo para participar en la Copa del Mundo, como lo son Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez y Erik Lira, sin embargo, entraron de cambio Luis Romo y Germán Berterame. A pesar de esto, las dudas siguen en el interior del Tricolor, sobre todo por la banda de la derecha.

Además, se le dio oportunidad a jóvenes como Everardo López, Denzell García, Brian Gutiérrez, Armando González, Kevin Castañeda y Alexis Gutiérrez, elementos que difícilmente se meterán en una lista definitiva. Por lo tanto, fueron varios los cambios que ensayó Aguirre buscando un mejor funcionamiento, el cual jamás llegó.

De paso, Bolivia se quedó con un hombre menos por la expulsión de Robson Matheus al minuto 84 por una dura entrada sobre Germán Berterame . Un cuadro boliviano que buscará su boleto a la Copa del Mundo 2026 el próximo mes de marzo en el Repechaje de la FIFA, el cual se disputará en Monterrey, Nuevo León, y en donde deberá enfrentar a Surinam y de ganar, su siguiente duelo y definitivo, sería ante Irak.

SV