El Estadio Panamericano vivió una de esas noches que quedan tatuadas en la memoria colectiva. El recinto de Zapopan lució abarrotado, teñido de azul y blanco, con miles de aficionados que acudieron con la ilusión de ver a los Charros de Jalisco hacer historia.

Desde que Luis Payán realizó sus primeros lanzamientos, el respaldo desde las gradas fue ensordecedor, cada strike se celebró como un presagio y cada out se gritó como si se tratara del definitivo.

La locura se desató temprano, cuando Julián Ornelas conectó un jonrón productor que hizo explotar al inmueble. El rugido fue unánime, una sola voz empujando a Charros rumbo al bicampeonato.

Sin embargo, el béisbol tenía reservados más capítulos de drama. Tomateros de Culiacán reaccionó y le dio la vuelta a la pizarra, provocando un silencio tenso, de esos que pesan en el aire. Aun así, nadie abandonó su butaca ni su fe. El público siguió alentando y coreando el nombre de su equipo.

Cuando Charros recuperó la ventaja, la algarabía volvió con más fuerza. El “vamos Charros”, los abrazos entre desconocidos y el ondear de camisetas reflejaron un estadio completamente entregado. Cada lanzamiento del último episodio se vivió de pie, con el corazón en la garganta.

El éxtasis llegó con el último out. En cuanto la pelota encontró el guante que selló la victoria, el Panamericano se convirtió en una fiesta interminable. Sonrisas y un grito compartido confirmaron lo que ya se sentía en el ambiente: Jalisco era bicampeón y su afición había sido parte fundamental de esa hazaña.

CT