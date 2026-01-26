Este lunes 26 de enero de 2026 presenta una cartelera de partidos de futbol para acompañar el inicio de la semana con actividad deportiva. Los encuentros programados ofrecen opciones para seguir la acción en vivo desde distintos espacios, en una amplia variedad de servicios de transmisión.

Con el fin de facilitar la organización de la agenda, te presentamos una guía con todas las alternativas disponibles para ver cada partido, que incluye televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. En ella se pueden consultar horarios y formas de acceso para no perder detalle de la jornada y seguir el futbol en tiempo real.

Partidos hoy lunes 26 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

Querétaro vs Toluca | 17:00 | FOX One, Tubi |

Necaxa vs Pachuca | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

León vs Monterrey | 19:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy lunes 26 de enero de 2026 – La Liga EN VIVO

Girona vs Getafe | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 26 de enero de 2026 – Premier League EN VIVO

Everton vs Leeds United | 14:00 | FOX One, FOX |

Partidos hoy lunes 26 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

Hellas Verona vs Udinese | 13:45 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

