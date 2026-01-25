Los Charros de Jalisco han conseguido un dominio sin igual en los últimos años en la Liga Mexicana del Pacífico, sin embargo, esto no ha sido producto de la coincidencia. Detrás, está el trabajo de la familia González Íñigo, misma que tomó las riendas del equipo en 2021 con la firme intención de crear un equipo con ADN ganador.

Para el presidente de la franquicia albiazul, Íñigo González, lo que están viviendo parece un sueño. Pero, reconocen que aún tienen mucho más para lograr y crear una historia más significativa para seguir consolidando a los Charros como una institución a temer.

“Es un sueño... A ver, uno se propuso grandes cosas desde que llega aquí y toma el liderazgo de este equipo junto con la familia. Siempre tuvimos en mente metas muy ambiciosas, pero ya que se hagan realidad es otra cosa. De 5 temporadas, acumulamos 3 campeonatos, eso no es fácil ni común.

“Sin embargo, seguimos con los pies en la tierra y al mismo tiempo continuamos soñando juntos y en seguir pensando que podemos hacer más cosas. Tenemos el compromiso del verano y el de softball. Esta es una organización que ha tomado compromisos todo el año y estamos felices, pero seguimos creyendo que podemos seguir haciendo historia”, comentó el presidente.

El directivo señaló que nunca se imaginó poder barrer a Tomateros de Culiacán para consumar el bicampeonato, por lo que este título tiene un significado más especial. Además, aseguró que Jalisco irá por el campeonato en la Serie del Caribe.

“Nunca pensamos que ganar 4-0 ante un equipo como Tomateros iba a ser algo posible. Sin duda, de los tres campeonatos que llevamos, este ha tenido un sabor más especial. Mi papá, en el primer título que conseguimos bajo esta directiva, no estaba bien de salud. Luego, en el segundo, nos coronamos fuera de casa y, pues ahora se juntó todo, así que este tercero ha tenido un sabor más especial.”

“En la Serie del Caribe sin duda alguna seremos protagonistas. Seguramente van a ser juegos muy apretados, pero vamos a tener un equipo muy competitivo. Estamos enfocados en conseguir el campeonato. Desde hace dos semanas estábamos centrados, no solo en este campeonato, sino también en ganar la Serie del Caribe”, finalizó González.

CT