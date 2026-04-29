Chivas Femenil va por otro golpe ante Pachuca

La serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Pachuca Femenil, luce como la más atractiva de dicha instancia. No solo porque, en el papel, es la más pareja por cómo llegan ambos equipos y su jerarquía dentro de la Liga MX Femenil, sino también por el antecedente de que el Rebaño le ha ganado dos Finales a las Tuzas, aunque la última vez que se vieron las caras en la Fiesta Grande, fueron las hidalguenses quienes lograron imponerse.

Los números entre Chivas y Tuzas en la Fase Final de la Liga MX Femenil

Este jueves 30 de abril, Chivas Femenil recibirá a las albiazules en el Estadio Jalisco de Guadalajara para disputar el juego de Ida que está pactado a las 19:07 horas. Las dirigidas por Antonio Contreras tienen una prueba más que difícil, ya que desde el 2023 que no logran derrotar a su próximo rival en turno, acumulando tres derrotas y dos empates.

Por si fuera poco, las rojiblancas fueron de más a menos en la recta final de la fase regular del Clausura 2026, ya que registraron una victoria en sus últimos cinco partidos. Si bien, el cuadro tapatío sufrió solo un descalabro en 17 jornadas, la gran parte del torneo estuvo peleando por los primeros puestos, llegando a ocupar la segunda posición, sin embargo, cuando le tocó enfrentarse a conjuntos de mayor peso, no logró sacar los triunfos y fue rezagándose hasta quedar en el quinto lugar.

En tanto que, Pachuca cerró de manera titubeante al caer 3-2 ante América en la última fecha. No obstante, pudo conservar el estatus de ser la mejor ofensiva de la campaña al haber sumado 46 anotaciones, algo que podría aprovechar contra las Chivas. Aunque, el equipo rojiblanco se posicionó como la segunda mejor defensiva, junto con Tigres y las Águilas, tras recibir 13 tantos.

Esta será la cuarta ocasión en la que tapatías e hidalguenses se crucen en Liguilla. Previamente, se enfrentaron en las finales del Apertura 2017 y Clausura 2022, ambas las ganó el Rebaño. Mientras que, en el Clausura 2023, Pachuca eliminó al Guadalajara en Cuartos de Final por un global de 4-6.

Horario, fecha y transmisión Chivas vs Pachuca - Liga MX Femenil - Cuartos de Final Ida

Fecha y hora: Jueves 30 de abril, 19:07 horas

Jueves 30 de abril, 19:07 horas Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime, FOX One y Tubi

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