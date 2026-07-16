Atlas se reinventa para el Apertura 2026

Atlas iniciará el Torneo Apertura 2026 en medio de la transformación más importante que ha vivido en los últimos años. El cambio no sólo ocurrió dentro de la cancha, sino también en las oficinas, luego de concretarse la venta del club por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, encabezado por el empresario José Miguel Bejos, una operación que marca el comienzo de una nueva etapa para la institución rojinegra y poniendo fin a la multipropiedad.

La llegada de la nueva administración vino acompañada de una reestructuración deportiva que busca dejar atrás el torneo anterior , en el que el equipo quedó fuera de la pelea por los primeros lugares y evidenció deficiencias tanto en ofensiva como en defensa.

Uno de los primeros movimientos de la nueva dirigencia fue la incorporación del español Andoni Zubizarreta como vicepresidente deportivo, quien tendrá la responsabilidad de encabezar la planeación deportiva del club. Sin embargo, se presentó una sacudida a cinco días del debut del Atlas en el Apertura 2026 con la intempestiva salida de Diego Cocca del timón y la llegada de Hernán Crespo en su lugar .

En la cancha, Atlas apostó por reforzar los sectores donde más sufrió durante el semestre anterior. La principal incorporación es la del delantero marroquí Ryan Mmaee, procedente del Omonia Nicosia, después de una campaña de 27 goles y 13 asistencias en el futbol chipriota. También llegó el atacante caboverdiano Luís Henriques de Barros "Duk", quien aportará una nueva opción ofensiva.

En el medio campo se incorporó el portugués Luís Esteves, con el objetivo de ofrecer mayor generación de juego y control del balón, mientras que la lateral izquierda quedó cubierta con la llegada de Milton Valenzuela, futbolista con experiencia en Argentina y la MLS, y las recientes altas de Jorge Sánchez y Tiago Gouveia.

La reestructura también implicó varias salidas importantes . Dejaron la institución Diego González, Eduardo Aguirre, Gustavo del Prete, Róber Pier, César Ramos, Mateo García y Agustín Rodríguez, movimientos con los que se abrió espacio para el nuevo proyecto deportivo.

El Apertura 2026 representará el inicio de una nueva etapa para Atlas. Con un nuevo propietario, una estructura deportiva distinta y un plantel renovado, el objetivo será que los cambios administrativos y deportivos se reflejen en resultados que devuelvan al equipo a los primeros planos de la Liga MX.

El dato

Durante la pretemporada, Atlas disputó tres encuentros amistosos . Empató sin goles con Necaxa, goleó 5-0 a Tepatitlán FC y cerró con una derrota de 4-3 frente al Puebla, resultados que permitieron al cuerpo técnico observar variantes antes del inicio de la competencia oficial.

El debut rojinegro llegará el próximo 17 de julio, cuando visite al León en el Estadio Nou Camp, en el arranque del Apertura 2026.

Cambios en la estructura

Propiedad

Sale: Grupo Orlegi.

Llega: Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos.

Dirección deportiva

Llega: Andoni Zubizarreta como vicepresidente deportivo.

Dirección técnica

Llega: Hernán Crespo, internacional argentino

Altas

Ryan Mmaee / Delantero

Duk (Luís Henriques de Barros) / Delantero

Luís Esteves / Mediocampista

Milton Valenzuela / Lateral izquierdo

Jorge Sánchez / Lateral derecho

Tiago Gouveia / Extremo

Bajas

Diego González

Eduardo "Mudo" Aguirre

Gustavo del Prete

Róber Pier

César Ramos

Mateo García

Agustín Rodríguez

Diego Cocca (DT)

¿Qué buscó corregir Atlas?

Falta de gol

Problema

Baja producción ofensiva durante el torneo anterior.

Respuesta

Ryan Mmaee y Duk llegan para incrementar las opciones en ataque.

Generación de juego

Problema

Poca creación de oportunidades desde el medio campo.

Respuesta

Luís Esteves será el encargado de darle equilibrio y distribución al equipo.

Costado izquierdo

Problema

Falta de profundidad y variantes por la lateral.

Respuesta

Milton Valenzuela ocupará esa posición.

Fortalezas

Nueva estructura directiva.

Refuerzos en posiciones específicas.

Permanencia de referentes como Camilo Vargas y Aldo Rocha.

Mayor competencia interna.

Debilidades

La adaptación de cuatro incorporaciones será clave.

La defensa aún mostró desajustes durante la pretemporada.

La salida de Róber Pier resta experiencia en la zaga.

El equipo deberá encontrar rápidamente una nueva referencia ofensiva.

¿Dónde gana y dónde pierde?

Gana:

Un proyecto deportivo renovado desde la dirigencia.

Más variantes ofensivas.

Un mediocampista organizador.

Un lateral izquierdo natural.

Pierde:

Experiencia en la defensa.

Opciones ofensivas que ya conocían el futbol mexicano.

Tiempo de trabajo, ya que varios refuerzos apenas se integraron al plantel.

Calendario de Atlas

Local

Jornada 3 / Atlas vs Monterrey

Jornada 4 / Atlas vs Tigres

Jornada 6 / Atlas vs Querétaro

Jornada 7 / Atlas vs Atlante

Jornada 9 / Atlas vs Pumas

Jornada 11 / Atlas vs Guadalajara

Jornada 13 / Atlas vs América

Jornada 14 / Atlas vs Puebla

Jornada 16 / Atlas vs Pachuca

Visitante

Jornada 1 / León vs Atlas

Jornada 2 / Santos vs Atlas

Jornada 5 / Cruz Azul vs Atlas

Jornada 8 / Toluca vs Atlas

Jornada 10 / Tijuana vs Atlas

Jornada 12 / Necaxa vs Atlas

Jornada 15 / San Luis vs Atlas

Jornada 17 / FC Juárez vs Atlas

Leagues Cup

4 de agosto / Columbus Crew vs Atlas

7 de agosto / Charlotte FC vs Atlas

11 de agosto / Cincinnati vs Atlas

Atlas cambia la página y pone la mira en el Apertura 2026

Después de varios días marcados por movimientos en la estructura directiva, la venta del club, la salida de Diego Cocca y la llegada de Hernán Crespo, Atlas dejará de lado el entorno institucional para enfocarse nuevamente en la cancha . Los Rojinegros debutarán este viernes en el Torneo Apertura 2026 cuando visiten al León en el Estadio Nou Camp, en duelo programado para las 19:00 horas.

El conjunto rojinegro iniciará el certamen bajo el mando interino de Omar Flores, acompañado por Armando Navarrete, mientras la directiva encabezada por Grupo PRODI y el vicepresidente deportivo Andoni Zubizarreta esperan la llegada de Crespo, quien estaría debutando en el banquillo ante Santos Laguna en la Fecha 2 .

En lo deportivo, Atlas presentará una plantilla con varios cambios respecto al torneo anterior. Los refuerzos Ryan Mmaee, Duk, Luís Esteves y Milton Valenzuela ya tuvieron actividad durante la pretemporada, mientras que el seleccionado mexicano Jorge Sánchez se incorporó recientemente al plantel y apunta a convertirse en una de las piezas importantes para el semestre.

Del otro lado estará un León que buscará hacerse fuerte en casa desde la primera jornada y comenzar con el pie derecho un torneo en el que también aspira a volver a los primeros planos de la Liga MX. El Nou Camp será la primera prueba para unos Zorros que llegan con una nueva administración, un plantel renovado y el reto de convertir la reestructuración institucional en resultados dentro del terreno de juego.

SV