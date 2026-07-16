La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo se ha visto empañada por una preocupante emergencia ambiental. El estado de Nueva Jersey registra una severa degradación en la calidad del aire a escasos cuatro días de que se dispute la Gran Final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina en el Estadio Nueva Jersey

��️�� ASÍ SE VE LA CONTINGENCIA SOBRE LA SEDE DE LA FINAL



Desde el aire es evidente la capa de humo que cubre Nueva Jersey, provocada por los incendios forestales en Canadá. pic.twitter.com/SkyYt4a9Pk— Claro Sports (@ClaroSports) July 16, 2026

De acuerdo con los reportes meteorológicos y ambientales de la región, una densa capa de humo y partículas suspendidas ha cubierto los condados del norte del estado. Esta situación es consecuencia directa de una serie de incendios forestales activos en Canadá cuyas columnas de contaminación han sido arrastradas por las corrientes de viento hacia la zona metropolitana , comprometiendo los niveles óptimos para la actividad física al aire libre.

¿De dónde surgen los incendios?

De acuerdo con reportes, actualmente existen 856 incendios forestales activos en varias regiones de Canadá, cuyos efectos han sido transportados por las corrientes de aire hasta Nueva York y Nueva Jersey. El resultado ha sido un cielo cubierto por humo, baja visibilidad y un ambiente con olor a quemado.

El Estadio Nueva Jersey, sede de la gran final, no cuenta con techo, por lo que tanto futbolistas como aficionados estarán expuestos a las condiciones ambientales en caso de que la situación no mejore antes del domingo.

Incertidumbre en el cierre del torneo

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, exhortó a los habitantes a reducir las actividades al aire libre mientras continúe la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales en Canadá.

A través de sus redes sociales, explicó que la contaminación seguirá afectando a gran parte del estado y recomendó, especialmente a las personas más vulnerables, evitar la exposición prolongada al exterior. También pidió mantenerse hidratados y tomar las precauciones necesarias en caso de salir.

Smoke from Canadian wildfires will continue to impact air quality across New Jersey today.



I encourage all residents, especially members of sensitive groups, to limit outdoor activities. If you do go outside, please stay hydrated and take precautions.



Please check on your…— Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) July 16, 2026

Las recomendaciones están dirigidas principalmente a personas con padecimientos respiratorios, adultos mayores y menores de edad, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas.

NG