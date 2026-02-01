Alcaraz: "Es un sueño hecho realidad y quiero ir torneo a torneo"

Carlos Alcaraz es el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera tras asegurar el título del Abierto de Australia contra Novak Djokovic, quien nunca había perdido en sus diez finales anteriores en Melbourne Park.

El número uno del mundo, Alcaraz, perdió el primer set el domingo mientras Djokovic salía con fuerza en busca de un récord de 25 títulos importantes, pero se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Carlos Alcaraz aseguró este domingo 1 de febrero que la conquista del título que llevaba "mucho tiempo buscando" supone un sueño cumplido y el premio a un trabajo sostenido, tanto a nivel tenístico como mental, tras superar una final de máxima exigencia ante el serbio Novak Djokovic, al que calificó de "inspiración para todos los deportistas".

Preguntado por la posibilidad de aspirar a todos los grandes en una misma temporada, Alcaraz fue prudente y recalcó que su enfoque pasa por "ir torneo a torneo", sin adelantarse a escenarios futuros y centrándose en la preparación inmediata.

"Ha sido un no parar, pero es una sensación increíble. Cada vez que vengo aquí lo hago con la mentalidad de trabajar lo máximo posible para intentar ganar el torneo. En años anteriores no salió bien, pero por fin ha llegado este año", señaló el español, que reconoció que levantar este trofeo era un objetivo recurrente en su carrera.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: su primero en Australia junto con dos en Wimbledon y en los abiertos de Francia y Estados Unidos.

Con información de AP.

