David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez: Fecha para la pelea por los campeonatos mundiales AMB y OMB

Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavidez oficializaron uno de los duelos más importantes de sus carreras: ambos se enfrentarán en el peso crucero (200 libras) por los títulos mundiales AMB y OMB que posee el mazatleco.

Minutos después de noquear a Anthony Yarde y defender sus fajas interinas de 175 libras, Benavidez confirmó arriba del ring que dará el salto al peso crucero para retar al sinaloense, en un choque que promete gran espectáculo al reunir a dos de los peleadores más sólidos de las divisiones superiores.

La pelea está programada para el sábado 2 de mayo en Las Vegas, como parte de los eventos del fin de semana del 5 de mayo. Aunque el recinto aún no se define, se anticipa un lleno total por la expectativa que ha generado el duelo entre los dos mexicanos.

Tras la confirmación, Ramírez respondió en redes sociales con un mensaje directo: “Nos vemos en Vegas”, acompañado del anuncio oficial difundido por la promotora Golden Boy.

El “Zurdo” llega a este combate tras su última presentación el 25 de junio de 2025, cuando defendió con éxito sus cetros crucero ante Yuniel Dorticos por decisión unánime, consolidándose como el único campeón unificado de la categoría.

SV