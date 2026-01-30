Atlas recibe a Mazatlán en duelo de contrastes

El Coloso de la Calzada Independencia, el Estadio Jalisco, abre sus puertas este sábado a las 17:00 horas para un duelo ante Mazatlán que estrena técnico en la figura de Sergio Bueno, que, sobre el papel, luce como una oportunidad inmejorable para que el Atlas de Diego Cocca confirme que está listo para pelear en la parte alta de la tabla.

Tras el parón por la actividad de la Selección Mexicana, los rojinegros regresan a casa con la inercia positiva de haber sumado seis de nueve puntos posibles, instalándose en el quinto puesto general.

La escuadra tapatía ha recuperado esa mística de orden y sacrificio que los hizo bicampeones hace unos años. Con Camilo Vargas como el eterno ángel guardián bajo los tres postes y un Aldo Rocha que sigue siendo el termómetro del mediocampo, el Atlas buscará explotar las carencias de un rival que llega herido de muerte.

Por otro lado, el Mazatlán FC llega a la Perla Tapatía sumido en una crisis profunda. El proyecto, ahora bajo la mirada crítica de su directiva tras un inicio de cero puntos y nueve goles en contra, necesita una reacción volcánica. Los Cañoneros han demostrado ser un equipo con pegada en las transiciones gracias a Édgar Bárcenas, pero su fragilidad defensiva ha sido su sentencia en este arranque de 2026. Para los sinaloenses, este partido no solo es por los puntos, sino por el orgullo y la urgencia de salir del sótano de la tabla de cocientes, donde la sombra de la multa económica empieza a oscurecer el panorama.

Se espera un partido donde Atlas tome la iniciativa desde la posesión, intentando desgastar a un Mazatlán que seguramente apostará por el orden defensivo y el contragolpe. La clave estará en los primeros 20 minutos: si Atlas logra marcar temprano, la fragilidad anímica de los visitantes podría convertir la tarde en una fiesta rojinegra; si Mazatlán resiste, el nerviosismo de la grada podría jugar a favor de la sorpresa "arrebatada".

Antecedentes

El historial en Guadalajara ha sido un terreno donde los Zorros suelen problemas para imponer condiciones, ya que Mazatlán ha rescatado puntos valiosos:

En los últimos 11 duelos directos (total), Mazatlán domina con 6 victorias.

Sin embargo, en los últimos cinco enfrentamientos generales, Mazatlán ha sido un "coco" inesperado, manteniéndose invicto ante los rojinegros (3G, 2E).

Dato Clave: El último enfrentamiento en el escenario tapatío terminó 0-0.

Figuras, virtudes y defectos

Atlas: Camilo Vargas (Portero), Aldo Rocha (contención), Uros Durdjevic (Delantero). Solidez defensiva: Bajo el mando de Diego Cocca (en su segunda etapa), priorizan el orden. Localía fuerte. Poca generación: A veces dependen demasiado de chispazos individuales o del balón parado.

Mazatlán: Luiz Teodora, Édgar Bárcenas, Jordan Sierra. Velocidad en bandas: Son peligrosos en transiciones rápidas si encuentran espacios. Se desmoronan tras recibir el primer gol. Defensa permeable (promedian 3 goles en contra por juego).

