La inminente venta de los rojinegros del Atlas ha activado un protocolo de protección de activos por parte de Grupo Orlegi, que busca asegurar que sus talentos más valiosos permanezcan dentro de su estructura deportiva antes de concretar la transferencia del club. Ante la necesidad de disolver la multipropiedad en la Liga MX, la directiva ha definido que tres jugadores clave del actual plantel rojinegro sean reubicados en Santos Laguna , garantizando así que estos elementos sigan formando parte del portafolio de Alejandro Irarragorri.

El movimiento principal involucra a Diego González, joya paraguaya y jugador de selección cuya proyección internacional lo convierte en una prioridad para el esquema de los Guerreros en Torreón. A él se suma el retorno de Eduardo "Mudo" Aguirre, quien tras su paso por la Academia, volverá a la Comarca Lagunera debido a su larga trayectoria y jerarquía dentro del grupo. Finalmente, el juvenil Luis Mario Gamboa completa esta terna de traspasos estratégicos, aunque bajo la premisa de permanecer con los Zorros hasta diciembre para facilitar la transición deportiva, antes de unirse formalmente a la disciplina santista.

Mientras estos movimientos se cocinan en el escritorio, el proceso de venta del Atlas avanza con grupos inversores seriamente interesados que ya han visitado las instalaciones de la Academia AGA . Entre los candidatos destaca el grupo X IMPACT, liderado por los empresarios Xavier Gutiérrez y Liz Heissler, con experiencia previa en el hockey profesional, así como el empresario poblano José Miguel Bejos, quien encabeza otra de las propuestas sólidas para adquirir la franquicia.

Cabe destacar que, a pesar de esta reestructuración, el guardameta Camilo Vargas cuenta con contrato por tres años más , lo que representa un activo de estabilidad para el proyecto que resulte ganador en esta puja por el equipo tapatío, por lo que los rumores sobre su salida a Santos Laguna han sido desmentidos por la directiva.

SV