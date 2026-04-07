Selección Mexicana, entre retiros, declives y una nueva base hacia el Mundial 2026

Tras la eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022, la Selección Mexicana inició una travesía de tres años y medio marcada por el relevo generacional, cambios de timón y la irregularidad de quienes fueron los pilares de Gerardo “Tata” Martino. A pocos meses del Mundial 2026, el panorama de aquellos “estelares” es de contrastes drásticos : algunos se extinguieron, otros mutaron y solo un puñado mantiene la vigencia necesaria para repetir en la máxima justa.

El ciclo post-Qatar dictó sentencia para la vieja guardia. Andrés Guardado, el eterno capitán, cerró su ciclo europeo con el Betis para tener un último baile en la Liga MX con León, antes de anunciar su retiro definitivo de las canchas. Caso similar es el de Héctor Moreno, quien, aunque sigue activo con Monterrey, renunció oficialmente a la Selección en 2024, reconociendo que el cambio de estafeta era necesario; además, anunció su retiro de las canchas en 2025, tras 20 años de trayectoria.

Por otro lado, Héctor Herrera vivió un declive acelerado. Tras su paso por el Houston Dynamo, su indisciplina y bajo nivel de juego lo dejaron sin equipo en este arranque de 2026, alejándolo por completo de cualquier posibilidad mundialista. Jugó en Toluca y ahora regresó a Houston, donde hay más silencio que actuaciones notables.

Rogelio Funes Mori también vio cómo su estrella se apagaba; su salida de Monterrey hacia León no logró reactivar su instinto goleador, quedando fuera de las convocatorias del proceso actual.

Los que se “apagaron” en el camino

Guillermo Ochoa ha protagonizado la resistencia más férrea, aunque con altibajos. Su aventura en Chipre con el AEL Limassol ha sido turbulenta, alternando atajadas de antología con goleadas estrepitosas que han puesto en duda su titularidad para una sexta Copa del Mundo.

Hirving “Chucky” Lozano y Uriel Antuna también han perdido el brillo de antaño. Lozano, tras salir del Nápoles y del PSV, se encuentra en una relación compleja con el San Diego FC (MLS), llegando a este 2026 con poca actividad competitiva. Antuna, por su parte, mantuvo la constancia en Cruz Azul, pero su traspaso a Pumas no ha detonado el nivel diferencial que se esperaba para un extremo estelar.

Henry Martín ha sido la definición de inconsistencia. El capitán del América superó la barrera de los 100 goles, pero se ha mantenido “entre algodones” a causa de las lesiones.

Los que brillaron y apuntan al 2026

En la cima de la pirámide se encuentra Edson Álvarez . El “Machín” no solo se consolidó en la Premier League, sino que su reciente movimiento al Fenerbahçe (cedido para mantener ritmo europeo de élite) lo confirma como el líder absoluto del Tri, aunque hoy se encuentra lesionado e intentando recuperarse para estar en el Mundial.

Junto a él, Raúl Jiménez ha vivido una resurrección épica; tras años de dudas posteriores a su lesión, el “Lobo” se convirtió en referente histórico del Fulham, recuperando el olfato goleador justo a tiempo para pelear la titularidad en 2026.

Finalmente, Orbelín Pineda ha sido un legionario constante, brillando en el AEK Atenas y firmando buenas actuaciones en Grecia, lo que lo perfila como el motor creativo para el próximo Mundial.

¿Quiénes repiten?

De la lista de Martino, ahora con Javier “Vasco” Aguirre, solo Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo (ahora en Toluca) parecen tener un lugar seguro . La duda recae en Memo Ochoa, cuya jerarquía compite contra el paso del tiempo y la presión de una nueva generación que exige su lugar.

Jugadores estelares

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SV