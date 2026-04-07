Desde el 2001, el Bayern Múnich no vencía al Real Madrid dentro del Bernabéu en la Champions League. 25 años después, con ocho eliminatorias de por medio, los bávaros vencieron 1-2 a los merengues en la ida de los cuartos de final, tomando una ventaja mínima pero importante para el partido de vuelta la próxima semana.

Con el ambiente prendido en la Casa Blanca y la afición haciendo su parte, comenzó un partido frenético de ida y vuelta, donde ambos tuvieron oportunidades para abrir el marcador en múltiples ocasiones por diferentes vías y con distintas estrategias.

El planteamiento de Vincent Kompany hizo que la visita se apoderara del balón por lapsos más largos, construyendo con paciencia para encontrar algún hueco o provocar el mínimo error en la defensa blanca y encontrando mayores frutos por la banda derecha con Michael Olise sobre Álvaro Carreras. La respuesta madridista llegaba en contragolpes, aprovechando la velocidad y explosividad de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, que hicieron trabajar a la defensa del Bayern en los mano a mano que siempre representan peligro con el brasileño y el francés.

Las llegadas eran tantas como el nerviosismo, que incrementaba en la capital española hasta que la insistencia de los teutones, ya con superioridad en el juego y se habían perdido dos claras, pudieron abrir el marcador al 41’ cuando Luis Díaz -que había tenido una discreta participación hasta el momento-, asistido por Harry Kane dentro del área, venció a Andriy Lunin para silenciar el estadio.

La sorpresa en la cancha aumentó en cuanto inició el segundo tiempo. Aleksandar Pavlovic robó de inmediato el balón y de inmediato armaron una ofensiva que firmó Harry Kane de media distancia para ampliar la diferencia con 20 segundos disputados en la parte complementaria, dando un golpe sobre la mesa.

El impacto, en lugar de hundir a los de Álvaro Arbeloa, parece que tuvo el efecto contrario despertando al Madrid, su orgullo y las ganas de hacer otra épica remontada para la historia en Champions League. Así, junto a la pasividad que empezó a mostrar el Bayern, cediendo la posesión, dio lugar a un asedio merengue.

Manuel Neuer fue exigido mientras su arco era apedreado por los cañones del Madrid, disparados por Mbappé, Vini, Fede Valverde y compañía, pero en medio de los errores de la defensa alemana, el veterano arquero alemán se visitó de héroe para que su equipo no perdiera la ventaja.

Sin embargo, Kylian logró recortar la distancia al 74’ cuando tomaron a la zaga mal parada y el francés pudo anotar, regresándole la vida y la esperanza a la afición en el estadio. A pesar de los intentos que llegaron después, aprovechando el desconcierto del Bayern, el tiempo se agotó antes de que pudiera llegar el empate.

El Bayern consiguió su primera victoria en competencia oficial contra el Real Madrid desde la semifinal de UCL del 2012 en la que terminaron clasificando, cortando una racha en la que el Real Madrid consiguió siete victorias, dos empates y cuatro de las cinco eliminatorias que habían disputado desde entonces.

MF