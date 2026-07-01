El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estuvo presente en la presentación de la nueva etapa del Atlas bajo la administración de Grupo PRODI, donde refrendó el respaldo total del Gobierno del Estado al proyecto encabezado por José Miguel Bejos.

Durante su intervención, el mandatario destacó que la llegada de la nueva directiva representa una oportunidad para fortalecer al club y consolidar un proyecto con visión de largo plazo.

“Me llena de muchísimo orgullo darle la bienvenida a la nueva directiva del Atlas y, con ello, a una nueva etapa con visión de futuro. Cuentan con todo el respaldo del Gobierno de Jalisco para que el Atlas siga creciendo y representando con orgullo a nuestro estado”, afirmó.

Compromiso y bienvenida formal a los propietarios

Lemus subrayó que uno de los aspectos más importantes de esta transición era que el club quedara en manos de propietarios comprometidos con su desarrollo. Además, reveló que acompañó de cerca el proceso de cambio y dio la bienvenida oficial a los nuevos dirigentes.

“Era importante que el Atlas tuviera un propietario comprometido y con visión de futuro. He tenido largas pláticas con Pepe Miguel y con todo su equipo de trabajo. Acompañamos este proceso que fue, sin duda, muy exitoso. El día de hoy, querido Pepe, a ti y a tu equipo queremos hacerles entrega del pasaporte de Jalisco, porque a partir de hoy son grandes jaliscienses. Bienvenidos todos”, expresó.

El gobernador también destacó el impacto social que ha tenido el futbol en el estado, al asegurar que ha contribuido a fortalecer el tejido social y a generar un ambiente de unidad.

“Es el mes que ha registrado la mayor disminución en los índices delictivos de toda la historia. Nunca en Jalisco habíamos tenido una baja tan importante en la incidencia de homicidio doloso. ¿Saben a qué se debe? A que el deporte y el futbol nos han unido como país y han demostrado que México ha sabido ser un gran anfitrión de esta Copa del Mundo ”, señaló.

Alianza consolidada y la mirada puesta en Inglaterra

Finalmente, Lemus aseguró que esta nueva etapa del Atlas representa una apuesta por el futuro de la institución y aprovechó para reconocer el trabajo realizado por la Federación Mexicana de Futbol rumbo al Mundial de 2026.

“Veamos lo que hoy estamos presentando. No solamente es una nueva etapa del Atlas, es una visión de futuro. Así como demostramos durante la organización del Mundial de Futbol que podemos ser los mejores anfitriones, y con Mikel, a través de la Federación Mexicana de Futbol, se ha hecho un extraordinario trabajo que hoy nos pone en un lugar histórico. En verdad, muchas felicidades. Y el domingo le vamos a ganar a Inglaterra; que lo sepa México y que lo sepa Mikel ”, concluyó.

NG