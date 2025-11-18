Atlas confirma sus primeras bajas rumbo al Clausura 2026

El Atlas comienza a mover sus piezas de cara al Clausura 2026 y este martes confirmó sus primeras cuatro bajas del plantel, en una etapa que marcará el inicio de la reconstrucción rojinegra bajo la dirección técnica de Diego Cocca, quien continuará al frente del equipo para el próximo torneo.

La salida más destacada es la de Mauro Manotas, quien llegó a la institución en junio de 2022 y logró mantenerse durante varios torneos, aunque sin consolidarse como el delantero determinante que se esperaba. El club informó que la relación contractual terminó “de común acuerdo”, agradeciendo al atacante colombiano por su etapa en la institución y deseándole éxito en su futuro profesional.

Otra baja relevante es la del uruguayo Matías Cóccaro, quien apenas estuvo un año en la organización y su estancia rayó en lo ridículo. El atacante arribó en enero de 2025 y formó parte del Clausura y Apertura de ese año, además de la Leagues Cup. Su salida confirma que Atlas busca reconfigurar su ofensiva luego de un Apertura 2025 en el que la falta de gol fue uno de los principales problemas del equipo.

A la lista se suman Carlos Emilio Orrantia y Alonso Ramírez, quienes también concluyeron su ciclo con los Zorros. Orrantia, lateral mexicano incorporado en diciembre de 2024, deja como recuerdo su nominación al Premio Puskas de la FIFA gracias al espectacular gol que marcó frente a Querétaro. Participó en tres torneos con el club, mostrando profesionalismo y regularidad.

Por su parte, Alonso Ramírez cierra una etapa formativa que inició en 2016 dentro de La Academia. El mediocampista, campeón en varias categorías de fuerzas básicas, debutó oficialmente en enero de 2025 ante Cruz Azul, dando sus primeros pasos en Primera División este mismo año.

Con estas cuatro salidas, el Atlas abre espacio para una reestructuración profunda que Diego Cocca considera necesaria para competir en 2026, luego de un torneo en el que los resultados se quedaron lejos de las expectativas, originando que hoy el primer equipo se encuentre felizmente de vacaciones.

SV