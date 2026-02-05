Tras la venta de Uros Durdevic al CF Monterrey, la directiva del Atlas trabaja contrarreloj en la búsqueda de un nuevo refuerzo para el ataque. En ese contexto, ha surgido el nombre del delantero paraguayo Guillermo Paiva, futbolista que actualmente milita en las filas del Atlético Junior de Barranquilla, en el futbol colombiano.

De acuerdo con información del periodista paraguayo Wilson González, el conjunto Rojinegro ya habría presentado una oferta de préstamo con opción de compra, la cual rondaría los dos millones de dólares, por el atacante sudamericano. La propuesta forma parte del plan del club para cubrir la vacante que dejó la salida de su centro delantero titular.

¿Qué se sabe de Guillermo Paiva, el delantero que podría llegar a Atlas?

El propio jugador vería con buenos ojos la posibilidad de llegar al futbol mexicano, con la intención de tener mayor protagonismo y afrontar un nuevo reto en su carrera. Sin embargo, por el momento, la directiva del conjunto colombiano se ha mostrado renuente a dejarlo salir, lo que mantiene la operación en pausa.

Guillermo Paiva, de 28 años, ha tenido participación constante en sus últimos torneos con el Junior de Barranquilla, consolidándose como una pieza habitual en el esquema ofensivo. Durante su etapa con el club colombiano ha disputado 48 partidos oficiales, en los que registra 10 goles y 6 asistencias.

Entre sus principales características destacan su presencia física, la capacidad para jugar de espaldas al arco y su efectividad dentro del área rival, además de ser un elemento útil en el juego aéreo. Estas cualidades lo convierten en un perfil atractivo para el Atlas, que actualmente carece de un referente ofensivo natural.

Su experiencia en ligas competitivas de Sudamérica, sumada a su edad y ritmo futbolístico, lo colocan como una opción capaz de ofrecer rendimiento inmediato.

Por ello, la directiva rojinegra continúa analizando su situación contractual y deportiva, considerando a Guillermo Paiva como una alternativa seria para fortalecer su ataque, aunque también evalúa otros perfiles para no quedarse sin un delantero nominal de cara al próximo torneo.

