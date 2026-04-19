Atlas logra victoria vital y Cocca resalta el esfuerzo colectivo

Tras el silbatazo final en el Estadio TSM, que consolidó la victoria de los Rojinegros por 1-0 sobre Santos Laguna, la figura de Diego Cocca emergió en la sala de prensa con la serenidad de quien sabe que ha cumplido una misión crítica. Para el estratega argentino, el triunfo no fue solo un resultado estadístico, sino una prueba de carácter para una institución que está a las puertas de una nueva era.

"Sabíamos la situación donde estábamos, la obligación de ganar para poder seguir metidos por los otros resultados", reconoció Cocca, subrayando el peso específico de estos tres puntos. "La verdad que es muy importante para todos, para la institución, para los jugadores, para el cuerpo técnico. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo; venimos trabajando muy fuerte desde la pretemporada, creciendo, tratando de mejorar día a día, pasando situaciones complicadas".

Para Cocca, la clave del éxito en Torreón radicó en la cohesión del grupo frente a la adversidad. El técnico destacó que, más allá del gol de Capasso o el récord de penales atajados de Camilo Vargas, lo que prevaleció fue el espíritu colectivo: "Hoy se gana como equipo, gracias a Dios. Jugamos con valentía y como se tenía que jugar para buscar el resultado que necesitábamos. Si no ganábamos hoy, ya no estaríamos hablando de lo mismo".

Sin embargo, el técnico es consciente de que el margen de error ha desaparecido . Con el Atlas instalado en la séptima posición, el cierre de torneo presenta una "semana de fuego" contra dos de los colosos de la liga: Tigres y América. Lejos de amedrentarse, Cocca valora el hecho de que el destino de la clasificación esté en sus propias manos.

"Depende de nosotros, esa es una herramienta que tenemos que valorar muchísimo", afirmó. Al ser cuestionado sobre la dificultad de enfrentar a Tigres este miércoles en el Jalisco, Cocca fue tajante sobre el desafío que representa para su joven plantilla: "Tigres se juega mucho y nosotros nos jugamos mucho; hay un tema de nervios, de personalidad, de convicción. Ellos están acostumbrados a pasar estos momentos, nosotros no tanto. Tenemos muchos jóvenes que están viviendo esto por primera vez".

El estratega cerró su intervención con un mensaje que define su filosofía: la competitividad como único camino al crecimiento. "Para nosotros va a ser espectacular poder jugar con Tigres y con América dependiendo de nosotros. Ahí veremos de qué estamos hechos; la única manera de crecer es enfrentarse de esta manera".

SV